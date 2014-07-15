خرید دستگاه "واتر جت" توسط شهرداری برای شست و شوی باکس های زباله

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسفندياري صبح سه شنبه در نشستی با حضور رسانه های استان، با بيان اينكه در حال حاضر 2500 باكس زباله در شهر است، افزود: قرار است 800 مخزن زباله خريداري شود كه 120 مخزن آن پلي اتلين است، مخازن پلي اتلين براي كاهش بوي نامطبوع زباله بسيار تاثيرگذار است و براي دماي هواي مناطقي مانند شهرگرگان كه رطوبت دارد بسيار مناسب است.

وي از تعمير 700 مورد مخازن زباله شهر خبرداد و گفت: 4هزار مورد سيني مخازن را براي جلوگيري از جاري شدن شيرآبه هاي زباله تعويض كرديم.

اين مسئول شهري ضمن يادآوري اين نكته كه 2خودروي باكس زباله شوي دراختيار شهرداري گرگان است، بيان داشت: درساعت 9 شب پس از تخليه باكس هاي زباله، اين مخازن توسط خودروي باكس زباله شوي، شستشوي مي شوند.

وي اذعان كرد: چون 2دستگاه باكس شوي براي شستشوي زباله ها كم بود يك دستگاه "واترجت" براي شستشوي اين مخازن مكانيزه توسط شهرداري خريداري شد.

اسفندياري از فعاليت 4 پيمانكار در 5 ناحيه شهرگرگان براي جمع آوري زباله خبرداد و گفت: تخليه زباله در محور علي آباد به سرخنكلا، حاشيه منطقه اي درسكوي زباله انجام مي شود؛ پيمانكار زباله ها را با 5 دستگاه تريلر و سيمي تريلر جمع آوري كرده و تحويل كارخانه كمپوست و پسماند مي دهد.

معاون خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري گرگان اعلام كرد: به دليل حجم بالاي زباله ها، توسط دستگاه پرس حجم آن كوچك مي شود و به كارخانه كمپوست فرستاده مي شود.

وي با بيان اينكه بخشي از زباله ها مانند پلاستيك، آهن و ساير فلزات از بين زباله براي بازيافت جمع آوري مي شود، افزود: زباله ها تبدیل به کود کمپوست و ورمی کمپوست مي شوند.

وي در توضيح مزایای کود کمپوست گفت: اين كود به تامین مواد آلی خاک، افزایش میزان باروری اراضی کشاورزی بسيار كمك مي كند ضمن اينكه بهترین جایگزین کودهای شیمیایی است.