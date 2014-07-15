روح کلی حاکم بر قرآن مبنای اصلی تفسیر از نظر «آمنه ودود» است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «زن و قرآن» عصر دوشنبه 23 تیرماه با حضور دکتر اعظم پویازاده، استاد دانشگاه تهران، در سالن کنفرانس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.



پویازاده در ابتدای این نشست به معرفی «آمنه ودود» نویسنده کتاب قرآن و زن پرداخت و گفت: نویسنده کتاب «قرآن و زن»، بعد از این که اسلام آورد، نام «آمنه ودود» را بر خود گذاشت و پیش از آن نام وی «مری تسلی» بوده است. پدر او یک مسیحی پروتستان بوده و پدرش و هم خود او یک آمریکایی آفریقایی‌تبار بوده اند. او در سال 1972 مسلمان شد و دو سال بعد هم رسماً نام خود را به آمنه ودود تغییر داد. خانم ودود دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته مطالعات خاورمیانه گذرانده و دکترای ایشان نیز در رشته ادبیات عرب و مطالعات اسلامی از دانشگاه میشیگان بوده است.



وی افزود: خانم آمنه ودود در دانشگاه قاهره زبان عربی را آموخت و بعدها در سه دانشگاه تدریس کرد؛ چند سال در دانشگاه مالزی، در دانشگاه اندونزی و همین طور در دانشگاه ویرجینیا در آمریکا. خانم ودود متأهل است و پنج فرزند و سه نوه هم دارد و الان چند سال است که بازنشسته شده است. مشهور است که وی یک فمنیست مسلمان است ولی او خود را یک فمنیست رادیکال نمی داند.



مترجم کتاب زن و قرآن تصریح کرد: آمنه ودود پس از اینکه مسلمان می شود اعلام می دارد که احساس می کند اسلام یک بهشت است، وی از یکی از رفتارهای مسلمانان ناراحت است از آن گله می کند و آن هم اینکه مسلمانان می خواهند یک تازه مسلمان شده همانند مسلمانان همه فرامین را به جا بیاورد در حالی که فرد مسلمان شده دوست دارد که خود معنا و مفهوم فرامین را دریافت کند و پس از آن آنها را اجرا کند.



پویا زاده اظهار کرد: آمنه ودود یک نامسلمان بوده است و نباید از آن به راحتی گذشت و همین امر هم باعث می شود که نظرات غیر مسلمانان در مورد اسلام طبیعی جلوه کند، نکته دیگر اینکه او یک زن نامسلمان است و این امر باعث می شود تا نسبت به دید جامعه غیرمسلمان به زن مسلمان حساس شود، وی بر این باور است که جوامع غیر مسلمان دید خود به زن را از جوامع اسلامی گرفته اند و نه از خود قرآن؛ به همین دلیل این دید صحیح نیست.



عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه آمنه چیزی را در اسلام دیده است که ارزش تفسیر برای او دارد، گفت: آن چیز هم مسئله عدالت بوده است؛ در تفسیر وی با این امر مواجه می شویم که هر چیزی را با عدالت خداوند مقایسه می کند. او در نگاه خود به جوامع مسلمان احساس می کند زن ها در این جوامع با وظایف و تعریف یک زن که در قرآن آمده است آشنا نیستند و همین هم باعث می شود تا غربی ها این زنان را مورد داوری برای شناخت اسلام قرار دهند و بر اساس وضعیت آنها در مورد اسلام داوری کنند. آمنه ودود در کتاب خود می گوید غربی ها اگر می خواهند به وضعیت زن در اسلام توجه داشته باشند و به آگاهی از آن برسند باید به خود قرآن مراجعه کنند.



در ادامه این نشست معصومه آگاهی، یکی دیگر از مترجمان کتاب زن و قرآن به بیان برخی مصادیق و آیات مطرح شده در قرآن کریم که توسط آمنه ودود مورد بررسی قرار گرفته است پرداخت و گفت: یکی از مصادیقی که نویسنده کتاب زن و قرآن به آن پرداخته است بحث «نشوز» است. بسیاری از مفسران در تفسیر این آیه گفته اند که اگر زن از مرد نافرمانی کرد سه مرحله برای مقابله با آن وجود دارد، اول قهر، دوم دوری کردن و سوم کتک زدن زن است.



معصومه آگاهی اظهار کرد: اما آمنه ودود در ابتدا معنای نشوز را که نافرمانی زن از مرد باشد رد می کند و می گوید بر اساس آیه 128 سوره مبارکه نساء اگر زنی از نشوز همسرش ترسید خداوند برای او فرامینی دارد، آمنه معنای نشوز را تخریب زندگی می داند و بر این باور است که کسی که بنا را بر تخریب زندگی داشته باشد باید مجازات شود.



این مترجم کتاب زن و قرآن در ادامه به بیان یکی دیگر از مصادیقی که آمنه ودود در کتاب خود به آن پرداخته است اشاره کرد و افزود: مصداق بعدی بحث مردسالاری در زندگی است، برخی در تفاسیری که از قرآن شده است به این نتیجه رسیده اند که نظام قرآن یک نظام مردسالار است در حالی که آمنه ودود این امر را رد می کند و می گوید که قرآن نیز این امر را تأیید نکرده است بلکه این مفسران مرد بوده اند که به این امر دامن زده اند. روح کتاب باید در همه جا دیده شود یعنی تفسیر ارائه شده بایدبا کل قرآن و عدالت آن سازگار باشد در صورتی که مردسالار بودن با عدالت قرآن سازگار نیست.



وی بحث شهادت دادن دو زن در برابر یک مرد را از جمله دیگر مواردی دانست که در کتاب زن و قرآن آمنه ودود به آن پرداخته شده استو در اداه تصریح کرد: خداوند در آیه 282 سوره مبارکه بقره به بحث در مورد شهادت و گواهی دادن می پردازد. بر اساس تفسیر برخی مفسران در بحث شهادت وجود دو مرد لازم است و اگر نبود یک مرد و دو زن باید حضور داشته باشند تا شهادت صحیح باشد. برخی مفسران می گویند این امر یعنی اینکه خداوند دو زن را برابر با یک مرد دانسته در صورتی که آمنه ودود این قضیه را به طور کلی منتفی می کند و می گوید آنچه در اینجا مطرح است اینکه در این آیه ای خداوند نازل کرده است نقش هر دو زن شهادت دادن نیست بلکه نقش زن دوم حمایتی است، آمنه ودود می گوید چون در جامعه ای که زنان با محدودیت مواجه هستند شهادت یک زن می تواند تحت تأثیر اراده مردان قرار بگیرد و زن توسط مردان تطمیع شود زن دوم برای شهادت دادن مطرح می شود.



معصومه آگاهی عنوان کرد: آمنه ودود مسئله مهمتری را نیز مطرح می کند و آن هم این اینکه در زمانی که زنان حتی حق نفس کشیدن ندارند و زنده به گور می شوند، خداوند در قرآن از حق شهادت دادن آنها سخن می گوید و در واقع قرآن به آنها شخصیت حقوقی می دهد.



وی در پایان سخنانش مواردی همچون ارث، تعدد زوجات و سلطه زن بر مرد را از دیگر مواردی دانست که در کتاب آمنه ودود به آنها پرداخته شده است و برای هر یک از آنها نیز پاسخ هایی ارائه شده است که نشان می دهد ارث بردن زن، تعدد زجات و نیز سلطه مرد بر زن آن گونه ای که برخی مفسران تفسیر کرده اند نیست و عدالت در این موارد نیز به بهترین وجه ممکن رعایت شده است. قرآن اگر در جایی سخن نگفته است به این معنا نیست که سخنی برای گفتن نداشته است بلکه قصد نداشته است تا وارد جزئیات شود و جوامع را محدود سازد.



در ادامه این نشست اعطم پویازاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به بحث در مورد روش تفسیری آمنه ودود پرداخت و افزود: آمنه ودود همیشه گفته است که در قرآن هیچ موردی که بگوید مرد از زن برتر است را ندیده است. آمنه ودود برای این کار آیه مبارکه خلقت را بررسی می کند و می گوید بسیاری از آیه خلقت این برداشت را دارند که خداوند اول آدم را خلقت کرد و بعد از او زن را پدید آورد در صورتی که این برداشتی اشتباه است، خداوند در آیه خلقت می فرماید شما را از نفس واحد خلق کردیم که منظور از نفس همان جوهره وجودی است، خداوند اول جوهر وجودی را خلق کرد و زوج آدم و حوا را از یک جوهره آفرید.



پویازاده در مورد روش تفسیری کتاب زن و قرآن با اشاره به اینکه آمنه ودود شاگرد فضل الرحمن، مفسر پاکستانی بوده است، یادآور شد: عنوان روش تفسیری آمنه ودود روش توحیدی است، در بین تمام تقسیم بندی های روش تفسیر قرآن کریم روشی به نام توحیدی دیده نمی شود و تنها از طریق آمنه ودود است که نام این روش شنیده می شود. در این روش اعتقاد به روح کلی حاکم بر قرآن کریم یا جهان بینی کلی بر قرآن یک اصل اساسی است. یک مفسر اول باید این روح را استخراج کند و بعد آیات را در پرتو این جهان بینی تفسیر کند. مهمترین عناصر این روح کلی حاکم بر قرآن از نظر آمنه ودود عدالت است و مؤلفه دوم نیز تحول اخلاقی در جوامع است و قرآن آمده است تا انسان اخلاقی را بسازد، پس تمام آیات باید در پرتو این امر تفسیر شود.



مترجم کتاب زن و قرآن با اشاره به اینکه از دید آمنه ودود رویکرد تفاسیر گذشته یک رویکرد جزءگرایانه بوده است، گفت: این رویکرد به این معنا است که مفسر یک آیه از قرآن کریم می گیرد و تفسیر می کند که این ورد ما را به مقصود و مراد خداوند متعال نمی رساند. آمنه ودود به نوعی به تفسیر قرآن به قرآن اعتنا دارد، تفسری توحیدی کل تفسیر قرآن با قرآن نیست، آمنه ودود می گوید اگر قرآن را جزءگرایانه تفسیر کنیم گستره قرآن را محدود کرده ایم.



پویازاده با بیان اینکه از نظر آمنه ودود باید در روش تفسیری توحیدی بین عام و خاص قرآن کریم رابطه برقرار شود، گفت: منظور وی معنای لغوی این دو کلمه نیست بلکه مراد وی از عام خود جهان بینی و روح کلی حاکم بر قرآن است و مقصود از خاص نیز همان وضعیت خاص عربستان در زمان نزول قرآن کریم بوده است.