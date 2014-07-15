به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ ملی پوشان شنای ایران از فردا (چهارشنبه) به مدت چهار روز در مسابقات شهر دپرسن که تحت عنوان یادبود "تماس شچی" برگزار می‏‌شود شرکت می‎کنند.

تیم ملی شنا ایران متشکل از هفت شناگر از فردا بیش از 25 بار در ماده‎های مختلف رقابتی به آب می‎زنند. شناگران ایران تلاش می‎کنند که با شرکت در این مسابقات میزان آمادگی خود را پیش از اعزام به بازی‎های آسیایی اینچئون بهتر بسنجند.

آرشام میرزایی، افشین عسکری، امیرمحمد شجاعی فر، جمال چاوشی فر، مهدی انصاری، احمدرضا جلالی و آریا نسیمی شاد زیر نظر خشایار حضرتی مربی تیم ملی شنای ایران در این اردو حضور دارند.



*ماده‎های رقابتی شناگران ایران در مسابقات بین المللی شنا دپرسن:

آرشام میرزایی: 200متر آزاد، 50متر آزاد، 100متر آزاد، 50متر پروانه

احمدرضا جلالی: 100متر پروانه، 50متر آزاد، 100متر آزاد، 200متر مختلط مردان

افشین عسکری: 100متر پروانه، 100متر پروانه، 50متر آزاد، 50متر پروانه

امیرمحمد شجاعی فر: 100متر قورباغه، 50متر آزاد، 50متر قورباغه، 200متر قورباغه

آریا نسیمی شاد: 100متر قورباغه، 50متر قورباغه، 200متر قورباغه

جمال چاوشی فر: 50متر پشت، 50متر آزاد، 100متر پشت، 100متر آزاد، 50متر پروانه،

مهدی انصاری: 100متر پروانه، 100متر قورباغه، 50متر آزاد، 100متر آزاد، 50متر پروانه



*برنامه مسابقات در ماده‎های رقابتی نمایندگان ایران:

روز نخست (چهارشنبه 25 تیر): ٢٠٠متر آزاد، 100متر پروانه، 100متر قورباغه، 50متر پشت

روز دوم (پنجشنبه 26 تیر): 50متر آزاد

روز سوم (جمعه 27 تیر): 100متر پشت، 50متر قورباغه، 100متر آزاد،

روز چهارم (شنبه 28 تیر): 200متر قورباغه، 200متر مختلط، 50متر پروانه