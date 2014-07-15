به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ ملی پوشان شنای ایران از فردا (چهارشنبه) به مدت چهار روز در مسابقات شهر دپرسن که تحت عنوان یادبود "تماس شچی" برگزار میشود شرکت میکنند.
تیم ملی شنا ایران متشکل از هفت شناگر از فردا بیش از 25 بار در مادههای مختلف رقابتی به آب میزنند. شناگران ایران تلاش میکنند که با شرکت در این مسابقات میزان آمادگی خود را پیش از اعزام به بازیهای آسیایی اینچئون بهتر بسنجند.
آرشام میرزایی، افشین عسکری، امیرمحمد شجاعی فر، جمال چاوشی فر، مهدی انصاری، احمدرضا جلالی و آریا نسیمی شاد زیر نظر خشایار حضرتی مربی تیم ملی شنای ایران در این اردو حضور دارند.
*مادههای رقابتی شناگران ایران در مسابقات بین المللی شنا دپرسن:
آرشام میرزایی: 200متر آزاد، 50متر آزاد، 100متر آزاد، 50متر پروانه
احمدرضا جلالی: 100متر پروانه، 50متر آزاد، 100متر آزاد، 200متر مختلط مردان
افشین عسکری: 100متر پروانه، 100متر پروانه، 50متر آزاد، 50متر پروانه
امیرمحمد شجاعی فر: 100متر قورباغه، 50متر آزاد، 50متر قورباغه، 200متر قورباغه
آریا نسیمی شاد: 100متر قورباغه، 50متر قورباغه، 200متر قورباغه
جمال چاوشی فر: 50متر پشت، 50متر آزاد، 100متر پشت، 100متر آزاد، 50متر پروانه،
مهدی انصاری: 100متر پروانه، 100متر قورباغه، 50متر آزاد، 100متر آزاد، 50متر پروانه
*برنامه مسابقات در مادههای رقابتی نمایندگان ایران:
روز نخست (چهارشنبه 25 تیر): ٢٠٠متر آزاد، 100متر پروانه، 100متر قورباغه، 50متر پشت
روز دوم (پنجشنبه 26 تیر): 50متر آزاد
روز سوم (جمعه 27 تیر): 100متر پشت، 50متر قورباغه، 100متر آزاد،
روز چهارم (شنبه 28 تیر): 200متر قورباغه، 200متر مختلط، 50متر پروانه
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