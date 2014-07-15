14 نماینده مجلس داوطلب اعزام به غزه شدند/ رایزنی با نماینده مصر برای سفر نمایندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن کامران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه روز یکشنبه کمیسیون متبوعش گفت: یکی از مصوبات کمیسیون امنیت ملی در روز یکشنبه گذشته این بود که کاروانی برای اعزام به غزه از سوی مجلس پیش‌بینی شود.

وی با بیان اینکه مسئولیت این کاروان به عهده بنده است، بیان کرد: هدف از اعزام این کاروان سرکشی به خانواده شهدای غزه، عیادت از جانبازان و بازدید از بیمارستان ها و نیز رساندن کمک های مردمی به مردم آسیب‌ دیده غزه است.

نماینده مردم اصفهان افزود: تا این لحظه 14 نفر از نمایندگان به صورت داوطلب برای اعزام به غزه ثبت‌نام کردند که امیدواریم هر چه زودتر این کاروان شکل گرفته و آماده اعزام شود.

کامران خاطر نشان کرد: البته پیش‌بینی ما این است که تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش پیدا کند.

وی درباره محدودیت های احتمالی که برای ورود این کاروان به غزه از سوی رژیم صهیونیستی صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: ما برای انجام این سفر وظایف اداری خود را نیز انجام می دهیم. کشور مصر در ایران نماینده دارد، با نماینده مصر در اینجا مساله را در میان خواهیم گذاشت تا در مسیر دیپلماتیک کار دنبال شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در این سفر علاوه بر کمک های هلال‌احمر که وظیفه قانونی این سازمان است، کمک های مردمی را نیز به مردم غزه خواهیم رساند. مردم همواره به صورت خودجوش پیش از مسئولین در این زمینه قدم برمی‌دارند.