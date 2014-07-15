توزیع 350 تن کالا در ماه رمضان توسط شبکه تعاون روستایی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي رجايي صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: نمایشگاه ها و فروشگاه های ویژه طرح ضیافت در روستاها و شهرستان های گرگان، آق قلا، کردکوی، ترکمن، علی آباد، رامیان، گنبد، مینودشت ، گالیکش و کلاله دایر و اتحادیه ها و شرکت های تعاون روستائی در 29 مرکز کالاهای مختلف و مورد نیاز را عرضه می نمایند.

وي افزود: این نمایشگاه دارای غرفه های متفاوت بوده و 10 قلم کالای پر مصرف ازقبیل خرما، برنج ، روغن ، حبوبات ،لبنیات، شکر ، گوشت ،مرغ، آردخانگی و انواع شوینده ها را در مراکز 29 گانه نمایشگاهی و فروشگاهی شبکه تعاونیهای روستایی استان مایحتاج عمومی شهروندان را با10 الی 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می نماید.

رجايي در پایان خاطرنشان كرد: هدف از برگزاری طرح ضیافت را تسهیل دسترسی مردم به کالاهای یارانه دار و سایر اقلام مورد نیاز و طرح تنظیم بازار دانستند.