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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

رجايي خبر داد:

توزیع 350 تن کالا در ماه رمضان توسط شبکه تعاون روستایی استان گلستان

توزیع 350 تن کالا در ماه رمضان توسط شبکه تعاون روستایی استان گلستان

گرگان – خبرگزاري مهر: مدیر تعاون روستایی استان گلستان گفت: در نمایشگاه و فروشگاه های طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان در استان تاکنون 350 تن انواع کالا مورد نیاز مردم روستاها و شهرها با ارزش ریالی 20 میلیارد ریال توسط شبکه تعاون روستایی استان تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي رجايي صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: نمایشگاه ها و فروشگاه های ویژه طرح ضیافت در روستاها و  شهرستان های گرگان، آق قلا، کردکوی، ترکمن، علی آباد، رامیان، گنبد، مینودشت ، گالیکش و کلاله دایر و اتحادیه ها و شرکت های تعاون روستائی در 29 مرکز کالاهای مختلف و مورد نیاز را عرضه می نمایند.

وي افزود: این نمایشگاه دارای غرفه های متفاوت بوده و 10 قلم کالای پر مصرف ازقبیل خرما، برنج ، روغن ، حبوبات ،لبنیات، شکر ، گوشت ،مرغ، آردخانگی و انواع شوینده ها را در مراکز 29 گانه نمایشگاهی و فروشگاهی شبکه تعاونیهای روستایی استان مایحتاج عمومی شهروندان را با10 الی 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می نماید.

رجايي در پایان خاطرنشان كرد: هدف از برگزاری طرح ضیافت را تسهیل دسترسی مردم به کالاهای یارانه دار و سایر اقلام مورد نیاز و طرح تنظیم بازار دانستند.

کد مطلب 2331971

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