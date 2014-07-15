مراسم سالروز شهادت سرلشگر خلبان عباس بابایی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر نصیری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری سالروز شهادت شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی ظهر سه شنبه که با حضور صدیقه حکمت، همسر شهید بابایی، نمایندگان نیروی انتظامی، ارتش و سپاه و حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد اظهارداشت: همه مسئولان این نهاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با همراهی، همفکری و هم‌اندیشی یکدیگر تلاش می‌کنند تا مراسم سالروز شهادت شهید سرلشگر عباس بابایی را در شان این شهید بزرگوار در قزوین برگزار کنند.

وی بیان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین به دستگاه‌های اجرایی مختلف زمان برگزاری مراسم سالروز شهادت شهید سرلشگر عباس بابایی را اطلاع‌رسانی می‌کند تا مسئولان و کارمندان این دستگاه‌ها در این مراسم حضور یابند.

نصیری با بیان اینکه باید وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در اجرای مراسم فوق مشخص شود تا این مراسم با مدیریت و نظم بیشتری برگزار شود، گفت: باید عملکرد برنامه‌های اجرایی در مراسم سالروز شهادت شهید سرلشگر عباس بابایی از شرکت‌کنندگان نیز ارزیابی شود تا با دریافت انتقادات و پیشنهادهای آنان، این مراسم هر ساله با کیفیت بهتری نسبت به سال قبل، برگزار شود.

در ادامه این نشست، ابوطالب سیمیاری، سرپرست معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: امسال این نهاد تلاش می‌کند تا با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم مراسم سالروز شهادت شهید سرلشگر عباس بابایی را نسبت به سال گذشته پرشکوه‌تر برگزار کند.

سیمیاری با بیان اینکه شهید بابایی افتخار بزرگ قزوین محسوب می‌شود، بیان کرد: وظیفه همه مسئولان این شهر است که در سالروز شهادت این شهید بزرگوار در راستای معرفی ایشان به مردم اقدامات لازم را انجام بدهند.

صدیقه حکمت، همسر شهید بابایی نیز در این جلسه گفت: سال گذشته مراسم سالروز شهید بابایی به دلیل عدم اطلاع‌رسانی با حضور کمرنگ مردم قزوین برگزار شد که امسال امیدوارم با تدابیری که بنیاد شهید و امور ایثارگران اتخاذ می‌کند، با رفع نقاط ضعف سال گذشته، این مراسم پرشکوه‌تر برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه زادگاه شهید بابایی در قزوین است، بیان کرد: به همین دلیل مسئولان این شهر وظیفه دارند که با اجرای برنامه‌های مختلف و متنوع این شهید بزرگوار را بیشتر به مردم معرفی کنند تا آنان با ویژگی‌های مختلف شخصیتی ایشان آشنا شوند.

در ادامه این مراسم بعد از نقد و بررسی نحوه برگزاری بیست و هفتمین سالروز شهادت شهید سرلشگر عباس بابایی، برگزاری نمایشگاه آثار شهید بابایی در گلزار شهدا با استفاده از کارشناسان حوزه هنری و سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در طراحی آن و رنگ‌آمیزی مزار شهید و غباروبی این مزار را مورد تاکید قرار دادند.

همچنین حضور پرسنل نیروی هوایی و لشگر 16 زرهی قزوین، دعوت از رسانه‌های محلی، اطلاع رسانی برگزاری این مراسم در ورودی‌ها و داخل شهر قزوین و استان‌هایی از جمله اصفهان، شیراز و دزفول، بازگویی خاطرات شهید بابایی توسط یکی از هم رزمان این شهید بزرگوار بر سر مزار و پخش کلیپ سریال شوق پرواز در مراسم سالروز شهادت شهید بابایی از دیگر مصوبات این جلسه بود.