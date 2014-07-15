روستائیان بیشترین بدهی را به شرکت برق همدان دارند

حاجی رضا تیموری در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه 59 میلیارد و 467 میلیون تومان تمام مطالبات شرکت توزیع نیروی برق استان همدان است، اظهار کرد: در سال گذشته 88 درصد مطالبات شرکت توزیع نیروی برق وصول شده است.

وی عنوان کرد: مطالبات شرکت توزیع نیروی برق تاکنون دو میلیارد و 981 میلیون تومان از شرکت آب منطقه‌ای، از 11 میلیارد و 691 میلیون تومان از آبفا و آبفار، 12 میلیارد و 841 میلیون تومان از شهرداری و سایر ارگان‌ها، سه میلیارد و 258 میلیون تومان از واحدهای صنعتی و 28 میلیارد و 695 میلیون تومان از اشتراکات خانگی بوده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته بابت حق انشعاب مشترکان جدید 11 میلیارد و 342 میلیون تومان و بابت ایجاد تأسیسات مشترکان جدید 11 میلیارد و 377 میلیون تومان درآمد ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه در بخش توسعه برق روستایی نیز بودجه‌هایی هزینه شده است، اضافه کرد: در پایان سال گذشته در مجموع 28 میلیارد و 68 میلیون تومان برای توسعه شبکه‌های جدید و ایجاد شبکه هزینه شده است.

تیموری با تأکید بر اینکه در سال جاری پیش‌بینی شده که 18 میلیارد تومان از محل انشعابات جدید درآمد ایجاد شود، گفت: تا کنون چهار میلیارد تومان از این پیش‌بینی محقق شده و برای مشترکان نیز پنج میلیارد و 900 میلیون تومان انشعاب ایجاد شده است.

تیموری اضافه کرد: جمع منابع سرمایه‌ای شرکت برق در سال جاری 34 میلیارد و 700 میلیون تومان است که تاکنون پنج میلیارد و 185 میلیون تومان جذب شده است.

حاجی رضا تیموری همچنین با اشاره به شرایط آب و هوایی و افزایش دما در استان همدان که استمرار آن نیز پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مدیریت مصرف و مصرف بهینه انرژی برق از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت مصرف، بهینه‌سازی و منطقی کردن مصرف ضروری است و با رعایت این مهم می‌توان با صرف هزینه کمتر بیشترین بهره را از انرژی برد.

وی با اشاره به تقاضای مصرف برق در طول شبانه‌روز و اختلاف آن ادامه داد: به طور معمول روزها از ساعت 11 صبح تا سه بعد از ظهر و شب‌ها از اذان مغرب تا 11 شب مصرف برق بالا رفته و به حداکثر مقدار خود یا به عبارتی به اوج مصرف می‌رسد.

تیموری یادآور شد: در ساعت اوج مصرف، مصارفی از قبیل روشنایی خانگی و لوازم صوتی و تصویری و با توجه به گرمای هوا استفاده از وسایل سرمایشی نیز به مصارف قبلی اضافه شده و باعث افزایش مصرف می‌شود که این امر افزایش تولید انرژی را می‌طلبد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به افزایش دما گفت: با افزایش یک درجه‌‌ای دما حدود 400 مگاوات به بار مصرفی کشور اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه پیک بار کشور در حال حاضر به 46 هزار و 500 مگاوات رسیده است، افزود: اگر این میزان به مرز 50 هزار مگاوات برسد خاموشی ناشی از کمبود نیرو را در پی خواهد داشت.

تیموری تأکید کرد: دستیابی به انرژی مستمر و بدون دغدغه نیازمند همت والای مردم است تا با استفاده از انرژی برق به میزان نیاز خود یاریگر مجموعه در کاهش پیک بار مصرفی برق باشند.

وی عنوان کرد: اگر به باور خود عمل کنیم با خاموشی یک لامپ 100 واتی به طور همزمان با وجود 30 میلیون مشترک در سطح کشور، معادل سه هزار مگاوات به بار کشور کمک می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد: با میزان صرفه‌جویی تمام مشترکان کشور با خاموشی یک لامپ می‌توان پنج برابر پیک بار استان از پیک بار کشور کاهش داد.