كاهش 10 درصدي حوادث ناشي از كار در آذربايجان غربي/ 16 تن جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ احمد دهقان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه حوادث ناشی از کار در آذربایجان غربی 10 درصد از ابتداي سالجاري تا كنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، افزود: 50 حادثه ناشی از کار به ازای 100 هزار نفر کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در استان طی سه ماه اول امسال بوقوع پيوسته است.

وي با اعلام اينكه در اين راستا 169 نفر کارگر به دنبال وقوع حوادث ناشي از كار آسیب دیده اند، اظهار داشت: همچنين تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث ذکر شده در سه ماهه اول سال جاری استان 16 نفر بوده که 12 مورد از 16 مورد ذکر شده مربوط به حوادث کار ساختمانی بوده كه این مهم نیازمند توجه ویژه مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارفرمایان و مجریان ذیصلاح است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی انجام بازرسی های مداوم از کارگاهها و آموزش به کارگران را از دلايل اصلي كاهش تصادفات دانست و اعلام كرد:‌ وظیفه اصلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، حفظ و صیانت از نیروهای انسانی بوده كه در اين جهت طي سه ماه اول سال جاری بالغ بر 3 هزار و 340 مورد بازرسی از کارگاهها توسط بازرسان اداره كل انجام شد كه تعداد بازرسيها نيز 8 درصد بيش از تعداد پيش بيني شده بود.

دهقان ضمن ابراز تاسف از اينكه 75 درصد حواث ناشی از کار در آذربایجانغربی در بخش ساختمان به دليل نبود نظارت بر کار کارگران توسط کارفرما، واگذاری کار به کارگر فاقد مهارت لازم، سهل انگاری و بی احتیاطی کارگر در حین کار و عوامل نا ایمن کارگاه بوقوع مي پيوندد، ادامه داد: در اين راستا بازرسان کار مسائل حفاظتی و ایمنی کارگاهها را پیگیری و در این خصوص با واحدهای متخلف طبق ضوابط موجود در قانون کار برخورد می شود.