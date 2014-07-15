"غزه" آزمون سخت جهان اسلام است/ عاقبت شوم در انتظار رژیم صهیونیستی

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات تکان دهنده رژیم صهیونیستی در نواره غزه گفت: حملات كور صهيونيست‌ها در به خاك و خون كشيدن مردم بي گناه غزه، از سوي ملت‌هاي مسلمان و آزاديخواه بي پاسخ نخواهد ماند و وظیفه همه مسلمانان جهان است که از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند.

وی افزود: جنايات و وحشي گري ‌هاي صهيونيست‌ها در غزه بر خواسته از خصلت و خوي دردمنشانه اين رژيم غاصب بوده و قطعا ظلم و جور اسرائيلي‌ها از سوي ملت‌هاي آزاده جهان بي پاسخ نخواهد ماند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: چنانچه در حال حاضر نیز غزه با مقاومت دليرانه فرزندان خود، پاسخي قاطع و دندان شكن به وحشي گري‌هاي صهيونست‌ها داده است.

وی با بیان اینکه حمله وحشيانه به مردم بي دفاع و مظلوم فلسطين در نوار غزه و به خاك و خون كشيدن كودكان، زنان و مردان عاقبتي شوم و سياه براي اسرائيلي‌ها در پي خواهد داشت، تصریح کرد: آنان نخواهند توانست با جنايات بي شرمانه و ضد انساني، اهداف استعماري خود را پيش برده و ملتي سربلند و مظلوم را از حقوق حقه خويش محروم كنند.

ستوده گفت: صهيونيست‌ها بدانند كه هيچگاه فلسطين تنها نخواهد ماند و نمي توانند از ظلم و جور اعمال خود که اکنون شاهد آن هستیم، در امان باشند.

وی با تاکید بر اینکه رژيم صهيونيستي باید توسط ملت‌هاي مسلمان مجازات شود، متذکر شد: سران این رژيم غاصب بايد به جرم اين جنايات و محاصره طولاني مدت غزه، شخصا محاكمه و مجازات شوند.

به اعتقاد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ملت‌هاي مسلمان مي توانند با عزم راسخ خود اين مطالبات را تحقق بخشند و وظيفه سياستمداران، علما و روشنفكران جهان اسلام در اين برهه سنگين‌تر از ديگران است.