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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

حجت الاسلام ستوده:

"غزه" آزمون سخت جهان اسلام است/ عاقبت شوم در انتظار رژیم صهیونیستی

"غزه" آزمون سخت جهان اسلام است/ عاقبت شوم در انتظار رژیم صهیونیستی

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به وظیفه و رسالت سنگین مسلمانان در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، گفت: این مهم امروز آزمون سخت جهان اسلان تبدیل شده است.

حجت الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایات تکان دهنده رژیم صهیونیستی در نواره غزه گفت: حملات كور صهيونيست‌ها در به خاك و خون كشيدن مردم بي گناه غزه، از سوي ملت‌هاي مسلمان و آزاديخواه بي پاسخ نخواهد ماند و وظیفه همه مسلمانان جهان است که از مردم مظلوم فلسطین دفاع کنند.

وی افزود: جنايات و وحشي گري ‌هاي صهيونيست‌ها در غزه بر خواسته از خصلت و خوي دردمنشانه اين رژيم غاصب بوده و قطعا ظلم و جور اسرائيلي‌ها از سوي ملت‌هاي آزاده جهان بي پاسخ نخواهد ماند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: چنانچه در حال حاضر نیز غزه با مقاومت دليرانه فرزندان خود، پاسخي قاطع و دندان شكن به وحشي گري‌هاي صهيونست‌ها داده است.

وی با بیان اینکه حمله وحشيانه به مردم بي دفاع و مظلوم فلسطين در نوار غزه و به خاك و خون كشيدن كودكان، زنان و مردان عاقبتي شوم و سياه براي اسرائيلي‌ها در پي خواهد داشت، تصریح کرد: آنان نخواهند توانست با جنايات بي شرمانه و ضد انساني، اهداف استعماري خود را پيش برده و ملتي سربلند و مظلوم را از حقوق حقه خويش محروم كنند.

ستوده گفت: صهيونيست‌ها بدانند كه هيچگاه فلسطين تنها نخواهد ماند و نمي توانند از ظلم و جور اعمال خود که اکنون شاهد آن هستیم، در امان باشند.

وی با تاکید بر اینکه رژيم صهيونيستي باید توسط ملت‌هاي مسلمان مجازات شود، متذکر شد: سران این رژيم غاصب بايد به جرم اين جنايات و محاصره طولاني مدت غزه، شخصا محاكمه و مجازات شوند.

به اعتقاد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ملت‌هاي مسلمان مي توانند با عزم راسخ خود اين مطالبات را تحقق بخشند و وظيفه سياستمداران، علما و روشنفكران جهان اسلام در اين برهه سنگين‌تر از ديگران است.

کد مطلب 2331979

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