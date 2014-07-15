یک میلیارد و 100 میلیون دلار برای اتمام پروژه های نیمه تمام گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو صبح سه شنبه در نشستی با حضور رسانه های استان ضمن بیان این خبرد، افزود: این مبلغ به عنوان پیوست 1 بودجه سال 93 استان گلستان و در قالب فاینانس یا تسهیلات مالی خارجی، تخصیص یافته است.

وی اظهار کرد: با توجه به محدودیت های اعتبارات عمرانی استانداری، برای پیشرفت پروژه های نیمه تمام نمی توان به آن اکتفا کرد به همین علت برای ایجاد تحرک در استان، این اعتبارات به عنوان فاینانس داخلی و خارجی اخذ شده است.

وی ادامه داد: این بودجه ها باید در حوزه های زیرساختی و پروژه هایی که دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی هستند هزینه شوند.



به گفته صادقلو، احداث راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد، ساخت بزرگراه نوکنده- آشخانه، تکمیل زیرساختهای آبی و زهکشی اراضی پایین دست سدها، تکمیل و تجهیز تعدادی از بیمارستانهای نیمه تمام استان از جمله پروژ هایی هستند که با این بودجه انجام می شوند.



صادقلو با بیان اینکه دستگاههای اجرایی که مشمول استفاده از این بودجه می شوند تا پایان آبان ماه فرصت دارند تا نسبت به جذب آن اقدام نمایند، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه علوم پزشکی، فرهنگ و ارشاد، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ... از جمله دستگاههای مشمول این بودجه هستند.