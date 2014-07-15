پنج و نیم میلیارد تومان برای خرید تجهیزات به کشاورزان نهاوندی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احد ظفری صبح سه شنبه در جمع کشاورزان شهرستان نهاوند در سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: این میزان تسهیلات برای کشاورزان و متقاضیانی که دارای حداقل 12 هکتار سند اراضی کشاورزی و یا سابقه کار با کمباین و دارای گواهینامه رانندگی با کمباین هستند بمنظور خرید ادوات کشاورزی اختصاص یافته است.

ظفری گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای خرید تراکتور سبک تا سقف 35 میلیون تومان، تراکتور نیمه سنگین تا سقف 75 میلیون تومان و تراکتور سنگین تا سقف 135 میلیون تومان برای متقاضیان واجدالشرایط مقرر شده است.

وی افزود: کشاورزان برای خرید ادوات و تجهیزات و سایر وسایل دیگر کشاورزی شامل کمباین، دروگر و تیلر از این تسهیلات استفاده می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی نهاوند عنوان کرد: سود این تسهیلات 15درصد است که به صورت قسطی و در مدت زمان هفت ساله باید به بانک عامل پرداخت شود.

احد ظفری بیان داشت: کشاورزی حفاظتی صرفه جویی حاصل از مصرف آب، برق، کاهش هزینه تولید، اصلاح باغ ها و استفاده از ماشین و کاهش سوخت را به دنبال دارد و باید با توسعه مکانیزاسیون به فکر تولید پایدار باشیم.

ظفری ادامه داد: اين تسهیلات به منظور ارتقاء بهره‌برداري از منابع و عوامل توليد در كشاورزي و افزايش عملكرد و بهبود كيفيت محصول و در راستاي اجراي سياست‌هاي بخش كشاورزي به متقاضيان خريد تراكتور و كمباين پرداخت می شود.

وی گفت: متقاضيان دريافت این تسهيلات پس از اخذ معرفي نامه از سازمان‌هاي جهاد كشاورزي شهرستان نهاوند، مي‌توانند به بانك عامل در منطقه مراجعه و پس از مراحل قانونی تسهیلات خود را دریافت کنند.