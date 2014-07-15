جلسه پارلمان برای انتخاب رؤسای 3 قوا/نشست درون گروهی ائتلاف اتحاد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، پارلمان عراق امروز پس از چند بار تعویق برای انتخاب رؤسای قوای سه گانه نشست برگزار خواهد کرد. نشست قبلی پارلمان عراق روز یکشنبه با حضور 233 نماینده برگزار شد و پس از گذشت 25 دقیقه به درخواست ائتلاف اتحاد ملی به امروز موکول شد.

در همین راستا "احمد جمال" سخنگوی جریان الاصلاح اظهار داشت: رهبران ائتلاف اتحاد ملی شب گذشته نشستی را در منزل ابراهیم الجعفری رئیس این ائتلاف برگزار و درباره تشکیل دولت جدید عراق رایزنی کردند.

در این نشست موضوع نامزدهای تصدی رؤسای سه قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پایگاه خبری المسله نیز شب گذشته به نقل از "محمد الطائی" نماینده ائتلاف المواطن اظهار داشت: تقریبا در مورد انتخاب سلیم الجبوری برای تصدی ریاست پارلمان عراق در جلسه روز سه شنبه توافق وجود دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: سلیم الجبوری از مقبولیت نزد تمام فراکسیون های سیاسی برخوردار است و در جلسه سه شنبه اعتراضی به وی نخواهد بود.