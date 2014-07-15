انتقاد از کسب درآمد از فروش تراکم در پایتخت/ راه نجات کشور نادیده گرفتن درآمد نفت است

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد با اشاره به فروش گسترده تراکم در پایتخت گفت: یکی از معضلات پایتخت فروش تراکم است که باید مدیریت شهری به سوی کسب درآمدهای پایدار مشروع پیش رود.

وی در ادامه نادیده گرفتن درآمدهای نفتی را یکی از راه های نجات کشور دانست و افزود: تا این واقعیت نجات دهنده تحقق نیابد، مدیریت کشور اصلاح نمی شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه 15 هزار میلیارد تومانی شهرداری بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی بیان کرد: این نشان می دهد که می توان کشور را بدون نفت هم اداره کرد.

ابوترابی فرد با بیان اینکه فاصله معناداری بین مدیران کشور ما با کشورهای توسعه یافته وجود دارد، گفت: باید با استفاده از تجارب موفق دیگران درآمدهای مشروع کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه در مدیریت کلان شهر شاهد عدم بهره وری در بالاترین سطح ممکن هستیم، اظهار داشت: با افزایش بهره وری در مدیریت شهری تهران می توانیم الگویی مناسب مقابل مدیران کشور قرار دهیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعامل مجلس با شوراهای شهر و روستا شد و خاطرنشان کرد: این تعامل گرهگشا است و ما در مجلس آمادگی این همکاری ها را داریم.

ابوترابی فرد پس از پایان سخنانش شورا را ترک کرد که این موضوع سبب اعتراض سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شد.

محمد سالاری با بیان اینکه فرصت خوبی بود تا مباحث مهم و مشترک بین مجلس شورای اسلامی و شورا در این جلسه مطرح شود، گفت: باید فلسفه دعوت ها در شورا مشخص شود.