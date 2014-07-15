اذعان آمریکا به پیامدهای ماجراجویی زمینی ارتش اسرائیل علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید در اظهاراتی تامل برانگیز مدعی شد: اسرائیل حق دارد که از شهروندان خود در برابر پرتاب موشکهای جنبش حماس حفاظت کند.

وی البته با اشاره به پیامدهای خطرناک آغاز عملیات زمینی توسط ارتش اسرائیل علیه غزه، افزود: این عملیات جان ساکنان اسرائیل را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد.

خاطرنشان می شود مقامات ارشد آمریکایی از جمله "جان کری" وزیرخارجه آمریکا طی روزهای اخیر درباره پیامدهای آغاز عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه هشدار داده و موضعی ممنفی در این باره اتخاذ کرده اند.

این در حالی است که نخستین عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه با دخالت به موقع نیروهای حماس در سواحل غزه ناکام ماند.