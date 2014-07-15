طرح پیشنهادی مصر برای آتش بس در غزه/ موافقت اسرائیل، مخالفت گروههای مقاومت

به گزارش خبر گزاری مهر، به نقل از رسانه های فلسطینی، به دنبال ادامه حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، و واکنش گروههای مقاومت به این حملات با پرتاب موشک به اراضی اشغالی، مصر عصر روز دوشنبه طرحی را برای برقراری آتش بس در غزه ارائه کرده است.

ارائه این طرح واکنشهای متعددی را در پی داشته است، چنانکه گروههای مبارز فلسطینی اعلام کردند که ارائه این طرح تنها در سطح رسانه ای صورت گرفته و با هیچ نهاد و گروه رسمی در فلسطین درباره طرح قاهره برای آتش بس رایزنی صورت نگرفته است.

واکنش گروههای مختلف فلسطینی به طرح مصر برای آتش بس در غزه به شرح زیر است:

مخالفت گروههای مختلف فلسطینی با طرح مصر و تأکید بر ادامه مقاومت

جنبش حماس

"سامی أبو زهری" سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس اعلام کرد: ما تاکنون طرحی رسمی برای برقراری آتش بس از جانب هیچ گروهی دریافت نکردیم.

وی افزود: آنچه که در مورد خلع سلاح حماس بر سر زبانهاست، اصلا جای بحث ندارد چرا که غزه تحت محاصره رژیم اشغالگر قدس است و مردم ما دائما مورد حمله این رژیم قرار می گیرند و مقاومت با استفاده از تمام ابزارهای آن حق قانونی و طبیعی مردمی است که تحت اشغال و سلطه هستند.

سخنگوی حماس تصریح کرد: برقراری آتش بس قبل از رسیدن به توافق صلح، پذیرفتنی نیست و در حالت جنگ کسی از مذاکره پس از آتش بس صحبت نمی کند.

جنبش جهاد اسلامی

"خالد البطش" یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در این خصوص گفت: ضمن استقبال گسترده از ایفای نقش مصر که پیشتر نیز بر آن تأکید داشتیم، باید بگویم که موضوع آتش بس مسئله جدیدی نیست. ما رایزنیهای زیادی داشتیم اما نتیجه قابل قبول و مطلوبی حاصل نشده است.

وی اظهار داشت: ارائه طرح پیشنهادی برای برقراری آتش بس نباید از طریق رسانه ها صورت بگیرد بلکه باید از طریق کانالهای ذی ربط و رسمی انجام بگیرد.

جنبش مجاهدین

در همین راستا، جنبش مجاهدین، به عنوان یکی دیگر از جنبشهای فعال در فلسطین اعلام کرد که تاکنون هیچ نهاد رسمی و غیر رسمی با این جنبش در خصوص آتش بس و صلح به رایزنی نپرداخته است.

شاخه های نظامی جنبش های فلسطینی

گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس با انتشار بیانیه ای با تأکید بر عدم پذیرش این طرح اعلام کرد که طرح پیشنهادی مصر فاقد ارزش اجرایی است

در این بیانیه اعلام شده که طرح پیشنهادی مصر در واقع به معنای خفت و خواری، سرسپردگی و تسلیم فلسطینیها در برابر حملات رژیم صهیونیستی است.

گردانهای قسام در ادامه تأکید کردند که نبرد با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و در آینده ای نزدیک تشدید خواهد شد.

گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی نیز از گروههای مقاومت و فعالان فلسطینی خواست از آنچه در خصوص آتش بس در رسانه ها منتشر شده پیروی نکنند و با آمادگی کامل با حملات رژیم صهیونیستی مقابله کنند.

استقبال تشکیلات خودگردان و اتحادیه عرب از طرح قاهره

این درحالی است که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب که روز گذشته نشستی را درخصوص حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه برگزار کرده بودند اعلام کردند که از طرح مصر درخصوص برقراری آتش بس حمایت می کنند.

شرکت کنندگان در این نشست دیر هنگام که یک هفته پس از تشدید حملات غیر انسانی رژیم اسرائیل به نوار غزه برگزار شد که به شهادت و زخمی شدن بیش از 1500 نفر از فلسطینیها انجامیده است با تشکیل یک کمیته وزارتی از سازمان ملل خواستند که در راستای حمایت از مردم فلسطین و توقف حملات رژیم صهیونیستی اقدام مناسبی را اتخاذ کند.

خبرگزاری فلسطینی معا نیز با انتشار خبری اعلام کرد که "ابو مازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن قدردانی از تلاشهای مصر برای برقراری آتش بس در غزه از طرح پیشنهادی قاهره در این زمینه استقبال کرد.

وی از همه گروههای فلسطینی خواست که به این طرح پایبند باشند.

موافقت رژیم صهیونیستی با آتش بس

رادیو رژیم صهیونیستی با انتشار خبری اعلام کرد که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با طرح پیشنهادی آتش بس در غزه موافقت کرده است.

این در حالی است که برخی از مسئولان رژیم صهیونیستی در ائتلاف حاکم با بیان اینکه پذیرش طرح قاهره برای آتش بس در غزه به معنای ضعف رژیم اسرائیل است از کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی خواسته بودند که با اجرای این طرح مخالفت کنند.