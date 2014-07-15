هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان پرداخت می شود/ خسارت سرما و یخبندان به بیش از 38 هزار هکتار اراضی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر مکاری سه شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب گفت: 38 هزار و 500 هکتار از اراضی بیمه شده استان که محصول انگور با یک هزار و 283 هکتار بیشترین میزان این اراضی را بخود اختصاص داده، دچار خسارت شده اند که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، یکهزار میلیارد ریال غرامت به صاحبان و مالکان این اراضی آسیب دیده پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به یخبندان اوایل سالجاری که موجب خسارت به اراضی و باغات استان شد و نیز از بین رفتن بسیاری از محصولات کشاورزی بر اثر سرمازدگی، باید تمام قطعات خسارت دیده استان در 40 روز بازدید و مورد ارزیابی قرار گیرد که تا امروز بازدیدهای مرحله اول از کلیه باغ‌‌های استان و شهرستان بناب انجام شده است.

مدیرگروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی آذربایجان ‌شرقی در پایان پرداخت خسارت کامل محصولات را از اولویت های کاری این صندوق عنوان و تصریح کرد: تا کنون 68 میلیارد ریال غرامت به 10 هزار نفر در استان که مزارع و باغات آنها خسارت صد درصدی دیده‌اند، پرداخت شده که در این میان نزدیک به پنج میلیارد ریال به یک هزار و 231 نفر از کشاورزان خسارت دیده بنابی پرداخت شده و غرامت 412 نفر نیز در روزهای آینده واریز خواهد شد.