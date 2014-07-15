مقابله با لوازم التحریر غربی به عنوان یک مصداق تهاجم فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نذیری صبح سه شنبه در نشستی با حضور مدیران فرهنگی استان، گفت : شخصیت فرزندان ما در مقاطع تحصیلی مختلف شکل می گیرد ؛ لذا اگر به ارتباط بین لوازم التحریر مصرفی با رفتار دانش آموزان با دقت و ظرافت خاص توجه نشود شاهد اثرات نامطلوب در روند تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان خواهیم بود.

وی افزود : اطلاع رسانی مناسب و به موقع خانواده ها از آسیب های که ممکن است توسط نوشت افزارها با طراحی های غربی ایجاد شود از یک سو و از سوئی دیگر حمایت مستمر از تولید و توزیع کنندگان نوشت افزارهای ایرانی ، اسلامی و همچنین نظارت بر عدم توزیع نوشت افزارهای غربی ، باید یکی از وظایف مهم دستگاههای متولی به شمار آید.

وی با اشاره به مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاههای متولی تولید و توزیع نوشت افزار گفت :در صورت عدم توجه و اجرای دقیق مصوبات فوق باید شاهد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی بوده که قطعاً این آسیب ها در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.