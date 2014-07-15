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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

نذیری:

مقابله با لوازم التحریر غربی به عنوان یک مصداق تهاجم فرهنگی ضروری است

مقابله با لوازم التحریر غربی به عنوان یک مصداق تهاجم فرهنگی ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان در جلسه کمیته ساماندهی لوازم التحریر گفت: اثر لوازم التحریر بر زندگی کودکان و نوجوانان اجتناب ناپذیر است و به عنوان یک تهاجم فرهنگی باید دستگاههای متولی با توزیع نوشت افزارهای غربی مقابله کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نذیری صبح سه شنبه در نشستی با حضور مدیران فرهنگی استان، گفت : شخصیت فرزندان ما در مقاطع تحصیلی مختلف شکل می گیرد ؛ لذا اگر به ارتباط بین لوازم التحریر مصرفی با رفتار دانش آموزان با دقت و ظرافت خاص توجه نشود شاهد اثرات نامطلوب در روند تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان خواهیم بود.

وی افزود : اطلاع رسانی مناسب و به موقع خانواده ها از آسیب های که ممکن است توسط نوشت افزارها با طراحی های غربی ایجاد شود از یک سو و از سوئی دیگر حمایت مستمر از تولید و توزیع کنندگان نوشت افزارهای ایرانی ، اسلامی و همچنین نظارت بر عدم توزیع نوشت افزارهای غربی ، باید یکی از وظایف مهم دستگاههای متولی به شمار آید.

وی با اشاره به مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاههای متولی تولید و توزیع نوشت افزار گفت :در صورت عدم توجه و اجرای دقیق مصوبات فوق باید شاهد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی بوده که قطعاً این آسیب ها در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

کد مطلب 2331997

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