قصرشیرین سومین روز آلوده خود را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه پدیده گردوغبار از مرزهای غربی وارد شهرستانهای استان کرمانشاه شده است.

بیشترین تاثیر این پدیده بر روی شهرستانهای قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب بوده است.

کرمانشاه نیز از دیروز شاهد این پدیده و آلودگی در آسمان خود است و همچنان کیفیت هوای این شهر از استاندارهای روز به دور می باشد.

محسن قاسمی، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود این سامانه طی دو روز گذشته به این منطقه، اظهار داشت: این پدیده عملا از روز یکشنبه وارد آسمان استان کرمانشاه شده است.

قاسمی بیان داشت: این پدیده به حدی غلظت دارد که بعد از گذشته سه روز همچنان سایه گردوغبار بر شهرستانهای غربی به ویژه قصرشیرین باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت هوای قصرشیرین در حال حاضر از حد هشدار عبور کرده است، گفت: این پدیده چند سالی است که استانهای غربی را درگیر خود کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار داشت: این پدیده اواخر امروز به تدریج از مرزهای استان کرمانشاه خارج می شود.

قاسمی تاکید کرد: مراکز پیش بینی سازمان هواشناسی استان و کشور نشان می دهد که با این وجود باید در روزهای پایانی هفته جاری منتظر ورود سامانه جدیدی از این گردوغبار از کشور عراق به سمت استان کرمانشاه باشیم.

وی عنوان داشت: در حال حاضر میزان دید افقی در شهرستان قصرشیرین کمتر از 8 هزار متر می باشد که این میزان نسبت به یک هوای سالم بیش از 2 هزار متر فاصله دارد.