عدم پرداخت به موقع مطالبات دولت توسط صنایع، گلستان را با چالش مواجه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، "علی اصغر طهماسبی" صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون کارگری شورای تأمین استان گفت: مشکل بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی به دستگاههایی نظیر شرکت گاز، برق ،آب و تأمین اجتماعی از مدتها قبل وجود داشته و برخی از این واحدها با عدم پرداخت بموقع بدهی های خود باعث انباشتگی میزان بدهی و عدم توان پرداخت آن شده اند.

وی خاطرنشان کرد: کارخانجات و کارگاههایی که بالای 500 میلیون تومان بدهی دارند باید فیشهای جاری خود را به روز پرداخت کنند و ما نیز تدابیری در نظر می گیریم تا بدهی انباشته آنها، در چند نوبت مشخص پرداخت گردد.

رئیس کمیسیون کارگری استان ادامه داد: وظیفه ما به عنوان نماینده دولت در استان گلستان این است تا در این جلسات به تدبیر و راه حلی برسیم که در این بین هم مطالبات دولت پرداخت شود و هم کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی استان دچار رکود و پیامدهای حاصل از آن نشوند.



طهماسبی تأکید کرد: عدم پرداخت مطالبات دستگاههای وابسته به دولت توسط کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی، دست مسئولین را در اجرای پروژه های عمرانی ، تولیدی و اشتغالزا خواهد بست و استان را با چالش مواجه خواهد ساخت.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاران این بخش گفت: خواهشی که از دستگاههای اجرایی و صاحبان تولید و صنعت استان داریم این است که در تمام تصمیم گیری ها، قشر پرتلاش و زحمتکش کارگری را مورد توجه قرار دهند و تصمیمی نگیرند که خدای نکرده به ضرر آنها تمام شود.