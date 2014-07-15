۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

طهماسبی:

عدم پرداخت به موقع مطالبات دولت توسط صنایع، گلستان را با چالش مواجه می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای پرداخت هزینه های انرژی به دولت بدهکارند و اگر مطالبات دستگاههای وابسته به دولت را بخ موقع پرداخت نکنند دست دولت در اجرای طرح های عمرانی و اشتغالزا بسته خواهد شد و استان را با چالش مواجه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، "علی اصغر طهماسبی" صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون کارگری شورای تأمین استان گفت: مشکل بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی به دستگاههایی نظیر شرکت گاز، برق ،آب و تأمین اجتماعی از مدتها قبل وجود داشته و برخی از این واحدها با عدم پرداخت بموقع بدهی های خود باعث انباشتگی میزان بدهی و عدم توان پرداخت آن شده اند.

وی خاطرنشان کرد: کارخانجات و کارگاههایی که بالای 500 میلیون تومان بدهی دارند باید فیشهای جاری خود را به روز پرداخت کنند و ما نیز تدابیری در نظر می گیریم تا بدهی انباشته آنها، در چند نوبت مشخص پرداخت گردد.

رئیس کمیسیون کارگری استان ادامه داد: وظیفه ما به عنوان نماینده دولت در استان گلستان این است تا در این جلسات به تدبیر و راه حلی برسیم که در این بین هم مطالبات دولت پرداخت شود و هم کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی استان دچار رکود و پیامدهای حاصل از آن نشوند.

طهماسبی تأکید کرد: عدم پرداخت مطالبات دستگاههای وابسته به دولت توسط کارخانجات و کارگاههای تولیدی و صنعتی، دست مسئولین را در اجرای پروژه های عمرانی ، تولیدی و اشتغالزا خواهد بست و استان را با چالش مواجه خواهد ساخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاران این بخش گفت: خواهشی که از دستگاههای اجرایی و صاحبان تولید و صنعت استان داریم این است که در تمام تصمیم گیری ها، قشر پرتلاش و زحمتکش کارگری را مورد توجه قرار دهند و تصمیمی نگیرند که خدای نکرده به ضرر آنها تمام شود.

کد مطلب 2332008

