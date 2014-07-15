مطالبات پیمانکاران سدهای لرستان 200 میلیارد تومان است/ اختصاص 5 میلیارد تومان به سد آبسرده

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مطابق بررسیهای صورت گرفته برای تکمیل سد ایوشان نیاز به 40 میلیارد تومان، سد مروک 40 میلیارد تومان، سد حوضیان 65 میلیارد تومان و سد کمندان نیاز به 80 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: به رغم وجود مطالبات 40 میلیاردی در سد ایوشان در صورتیکه شش میلیارد تومان به پروژه تخصیص پیدا کند سعی می کنیم پروژه را تکمیل کنیم و مابقی این پول جزء مطالبات پیمانکاران می ماند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه در سد ایوشان پیمانکار 16 میلیارد تومان از ما طلب دارد عنوان کرد: مطابق قول استاندار لرستان قرار است دو میلیارد تومان برای تکمیل سد ایوشان پرداخت شود تا نسبت به خرید کابلها و تابلوی برق برای بخش هیدورمکانیکال سد اقدامات لازم صورت گیرد.

سیفی با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران سدهای ما در حال حاضر بالای 200 میلیارد تومان است عنوان کرد: در صورتیکه برای چهار سد در دست اجرای استان هر کدام 10 میلیارد تومان اختصاص یابد پروژه ها را تمام می کنیم.

وی با بیان اینکه در صورت اختصاص 12 میلیارد تومان سد حوضیان نیز تکمیل می شود عنوان کرد: سد مروک برای تکمیل نیازمند 10 تا 12 میلیارد تومان است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به تکمیل سد مروک در این استان افزود: تنها سرریز این سد باقی مانده است که این بخش پروژه نیز در حال انجام است.

سیفی با بیان اینکه سد آبسرده بروجرد نیز به لحاظ تامین آب شرب این شهر از سدهای مهم استان محسوب می شود عنوان کرد: این سد دارای 25 میلیون مترمکعب تخصیص آب شرب است.

وی حجم دریاچه سد را حدود 75 میلیون مترمکعب دانست و بیان داشت: متاسفانه به دلیل پیشرفت پایین سد امسال اعتبارات چندانی به این پروژه اختصاص پیدا نکرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان پیشرفت فیزیکی سد آبسرده بروجرد را 28 درصد اعلام کرد و افزود: میزان اعتبار اختصاص داده شده به این سد طی امسال 5.4 میلیارد تومان است.

سیفی با اشاره به اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار به حوضیان، 20 میلیارد تومان به مروک و 16 میلیارد تومان به ایوشان یادآور شد: سد کمندان در حال حاضر 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به تامین آب شرب ازنا و الیگودرز از محل سد کمندان عنوان کرد: امیدواریم سال آینده اعتبارات خوبی برای تکمیل این سد مهم گذاشته شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه استاندار قول داده اند که از محل اعتبارات ماده 180 اعتبارات خوبی برای سد کمندان بگذارند افزود: در صورت تحقق این امر سد کمندان در دهه فجر امسال آبگیری می شود.

سیفی به وضعیت سد خان آباد نیز اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 12 میلیون مترمکعب آب پشت این سد جمع شده است.

وی ادامه داد: امسال شبکه آبیاری این سد برای آبی کردن هزار و 800 هکتار از اراضی منطقه اجرا می شود که در صورت تحقق 100 درصدی اعتبار چهار میلیارد تومانی این پروژه کار تکمیل خواهد شد.

سیفی با اشاره به اجرای شبکه های یک دو دو سد خان آباد عنوان کرد: شبکه های درجه سه و چهار مانده که جهاد کشاورزی استان پای کار آمده است.