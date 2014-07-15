ظرفیتهای گردشگری مازندران بخوبی معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح سه شنبه در جلسه برنامه ریزی همایش بین المللی گردشگری سلامت در استان گفت: همه بايد تلاش كنند تا از اين ظرفيت بين المللي براي بيان ظرفيت ها و پتانسيل مازندران در حوزه سلامت و درمان استفاده كنند.

وي با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگري سلامت مي تواند كمك بزرگي به توسعه استان و ايجاد اشتغال کند، بر تقويت برنامه هاي اطلاع رساني در اين حوزه تاكيد كرد و گفت : تا كنون ظرفيت هاي مهم گردشگري مازندران به خوبي معرفي نشده است و در حوزه درمان مي توان تعداد زيادي گردشگر را در مازندران ميزباني كرد.

دلاور بزرگ نيا مديركل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري مازندران نيز گزارشي در مورد تدوين طرح اطلاع رساني اجلاس گردشگري سلامت كشورهاي عضو اكو ارائه کرد و گفت: مازندران نياز شديد به جلب سرمايه هاي ملي و بين المللي براي توسعه دارد و انتظار داريم رسانه هاي استان نيز در اين امر مهم به طور جدي اطلاع رساني كنند.

وي معرفي جاذبه هاي توريستي و بيان اهميت و جايگاه گردشگري سلامت را توسط رسانه ها بسيار مهم خواند و گفت : حضور شخصيتهاي مختلف كشور هاي عضو اكو در اين اجلاس مي تواند در جهت معرفي ضرفيت هاي مازندران فرصت بسيار مناسبي باشد.

مظفري مدير كل روابط عمومي استانداري مازندران نيز در اين نشست ابراز اميدواري نمود تا با همكاري رسانه هاي ديداري و شنيداري و جريان سازي رسانه اي هم در جهت برگزاري هر چه باشكوهتر اين اجلاس و هم معرفي جاذبه هاي توريستي و درماني مازندران اقدامات راهبردي و ارزشمندي صورت پذيرد.

اجلاس گردشگري سلامت كشور هاي عضو اكو با حضور 60 مهمان خارجی از کشورهای ترکیه، ایران، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و 40 مهمان داخلی از جمله وزیران و معاونان وزارتخانه‌ها و همچنین روسای سازمان‌ها 27 تا 29 مرداد سال جاري در هتل رامسر برگزار خواهد شد.بسته مناسب گردشگري سلامت تدوين شود