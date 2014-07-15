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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

زلزله معمولان در لرستان را لرزاند

زلزله معمولان در لرستان را لرزاند

پلدختر - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به شدت 3.1 ریشتر معمولان در شهرستان پلدختر استان لرستان را تکان داد.

مدیر کل ستاد حوادث غیرمترقبه استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این زلزله در ساعت 10 و 42 دقیقه و 44 ثانیه صبح امروز سه شنبه به وقوع پیوست.

رضا آریایی محل این زمین لرزه را معمولان در شهرستان پلدختر اعلام کرد و بیان داشت: شدت این زمین لرزه از سوی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 3.1 ریشتر اعلام شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان عمق وقوع این زمین لرزه را هفت کیلومتر اعلام کرد و بیان داشت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به طول و عرض جغرافیایی 48.17 و 33.18 بوده است.

آریایی یادآور شد: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

بنابر این گزارش طی 24 ساعت گذشته علاوه بر معمولان دو شهر نورآباد و الشتر نیز در استان لرستان با وقوع زمین لرزه های 1.8 و 2 ریشتری تکان خورده اند.

کد مطلب 2332019

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