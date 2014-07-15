کاهش مراجعات بیماران شهرستانی به تهران/ انتقال درمانهای گران قیمت به بیمارستانهای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست بررسی علمی طرح تحول نظام سلامت، روز گذشته با حضور عبدالرحمان رستمیان نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ایروان مسعودی معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدرضا صفی خانی جانشین ستاد تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، محمدرضا واعظ مهدوی مشاور معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، انوشیروان محسنی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، علی نوبخت دبیر مجمع انجمنهای پزشکی، روسای پنج بیمارستان آموزشی درمانی و جمعی از صاحبنظران و کارشناسان نظام سلامت و مرکز پژوهشهای مجلس در محل این مرکز برگزار شد.

ایروان مسعودی معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست ضمن ارائه گزارشی در خصوص نشست قبلی مورخ 18 تیرماه، از تمامی شرکت کنندگان در جلسه قدردانی کردند و هدف از این نشست را ارائه گزارش عملکرد بیمارستانها طی برنامه تحول نظام سلامت به منظور ارائه استراتژی هایی جهت عملکرد بهتر اذعان نمودند.

در این نشست، روسای بیمارستانهای سینا، مفید، حضرت رسول اکرم(ص)، اکبرآبادی و شریعتی به ارئه گزارشی از عملکرد بیمارستانها از 15 اردیبهشت ماه امسال (آغاز اجرای طرح تحول نظام سلامت) تا پایان خرداد پرداختند.

به طور کلی اعم نکاتی که توسط روسای بیمارستانها گزارش شد به شرح ذیل است:

- به نسبت های متفاوتی ضریب اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، تعداد مراجعین به اورژانس و درمانگاه افزایش یافته است.

- پرداختی از جیب مردم کاهش یافته است.

- طرح با استقبال مردم مواجه شده است.

- بودجه در نظر گرفته شده برای این مدت کافی بوده است.

- براساس اجرایی شدن این طرح، بیمارستانها با افزایش بارکاری و در نهایت با کمبود نیروی انسانی مواجه شده‌اند.

- برآورد شده است که در حدود 80 درصد منابع حاصل از یارانه ها صرف هزینه کرد تجهیزات پزشکی و دارو می‌شود. تجهیزاتی که می توان آن را با هزینه کمتری خریداری نمود.

- در این طرح نقش خیریه‌ها و NGO ‌ها نادیده گرفته شده است. به عبارت بهتر با اجرایی شدن این طرح، بیمارستانها تمایلی برای مشارکت به سازمانهای خیریه به منظور تامین هزینه‌ها ندارند و همه مسیرهایی که برای نجات خود پیدا کرده بودند از دست داده اند.

- میزان مراجعه بیمار از شهرستانها به بیمارستانهای استان تهران کم شده است و شاهد انتقال بیمار از بخش خصوصی به دولتی هستیم.

- در این طرح برای گایدلاین و نظام ارجاع سیاستی اتخاذ نشده است.

- در این طرح لازم بود برای بیمارستانهای آموزشی و درمانی به صورت مجزا دستورالعمل طراحی می‌شد چراکه شرایط متفاوتی بر آن‌ها حاکم است.

- لیست انتظار در بیمارستانها افزایش یافته است.

- شاهد انتقال درمانهای گران قیمت به سوی بیمارستانهای دولتی هستیم.

- برای برخی بیماری های خاص پرهزینه از جمله پیوند مغز استخوان در طرح تحول دستورالعملی در نظر گرفته نشده است.

- بسیاری از خدماتی که در گذشته به صورت سرپایی انجام می‌شد به صورت بستری ارائه می گردد.

عبدالرحمان رستمیان نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست ضمن تقدیر از حضور مدعوین در جلسه اذعان نمودند که در این طرح باید گام به گام قدم برداریم و آن را تثبیت کنیم.

وی پیشنهاد کرد تا برای طرح ریزی و اجرای مناسب برنامه نظام سلامت از تجربیات کشورهای مشابه استفاده شود.

سید امیرحسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در ادامه در خصوص طرح تحول نظام سلامت، توضیح داد: هدف اصلی طرح تحول نظام سلامت این است که با توجه به محدود بودن منابع مرجعی را برای بیماران قرار دهیم تا از خدمات دولتی بهره بیشتری ببرند.

نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: نمایندگان نیز دغدغه چنین مسئله ای را دارند و به دنبال سرو سامان دادن نظام درمان بیماران و پرداخت مستقیم جیب هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه یادآور شد: دو چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم موضوع کنترل ورود و مصرف دارو و تجهیزات پزشکی و نظام کنترلی برای مدیریت بیمار است.

واعظ مهدوی مشاور معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نیز دراین نشست، گفت: طرح تحول نظام سلامت باید با یک مانیتورینگ و کنترل دائمی صورت گیرد؛ این طرح، طرح خوبی است ولیکن تحول نیست، این همان اتفاقی است که درگذشته انجام می‌شده است. پس از آن یک سری تغییراتی صورت گرفته است. بنابراین ما با اجرایی شدن این طرح به 10 سال پیش بر می‌گردیم.

صفی خانی جانشین ستاد تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این نشست افزود: مسئولیت ارزیابی طرح تحول نظام سلامت به موسسه ملی تحقیقات سلامت واگذار شده است براین اساس 68 شاخص طراحی شده است و در هفته دولت نتایج حاصل از آن را گزارش خواهیم داد.

جانشین ستاد تحول نظام سلامت وزارت بهداشت، در ادامه با پاسخگویی روسای بیمارستان مبنی بر اینکه آیا منابع لازم برای اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت کفایت می کند، یادآور شد: در 4 حیطه، سیاست بالینی جهت کنترل هزینه در حال تدوین است.

ایروان مسعودی معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در پایان این نشست در جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت، نکات ارائه شده توسط روسای بیمارستانها را تایید نموده

وی توضیح داد: سلامت و آموزش دو موضوع حاکمیتی هستند و دولتها باید در این زمینه پاسخگو باشند؛ شاید یکی از دلایلی که مجلس اختیار تعیین تعرفه را از سازمان نظام پزشکی گرفت این بود که وزارت بهداشت نقش تولیت نظام سلامت را بر عهده دارد. بخش خصوصی نیز می تواند به عنوان زیر مجموعه‌ای از وزارت بهداشت نقش مکملی را برای نظام ارائه خدمت ایفا نماید.

معاون پژوهشهای فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: آن چیزی که در جلسات بررسی علمی طرح تحول نظام سلامت به دنبال آن هستیم این است که علیرغم مزایای این طرح، به ارائه راهکارهایی به منظور اصلاح چالش ها بپردازیم.

در نهایت این نشست مقرر شد در قدمهای بعدی به همراه تیم وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه‌گر از برخی بیمارستانها بازدید به عمل آید.