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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۷

عضو مجلس مرکزی حزب الله لبنان:

جمهوری اسلامی می‌تواند جامعه‌ عرب را با مردم سالاری دینی فتح کند

جمهوری اسلامی می‌تواند جامعه‌ عرب را با مردم سالاری دینی فتح کند

مشهد – خبرگزاري مهر: عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان با بيان اينكه جهان عرب از ماركسيسم و لیبرالیسم غربی تاثير مي‌گيرد، گفت: جمهوری اسلامی در سايه پیشرفت‌های علمی نشان داده که می‌تواند جامعه‌ عرب را با مردم سالاری دینی فتح کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شفیق جرادی قبل از ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی شورای نگهبان در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان مشهد اظهار کرد: تهاجمات فرهنگی در دنیای اسلام در حال افزایش است و در چنين شرايطي نظام اسلامي توانسته خود را با تفکر اجتهاد دینی در راس دین قرار دهد.

وي ادامه داد: تهاجمات فرهنگی از داخل ایران آغاز شد و برخی از متفکران دینی تعبیر خود را از سکولاریسم و غرب در چارچوب دین ارائه كردند و در اين مسير علمای ایران با حفظ اصول دین، پایه‌های نظام دینی را ایجاد کردند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر انقلابی گسترده در عرصه موسسات فرهنگی و دیگر مبانی فکری در ایران ایجاد شده، افزود: اعتقاد ما بر این است که امام خمینی (ره) یک الهام بخش فکری بر مبنای اسلامی است و نظریه مردم سالاری دینی نيز تنها نظریه نجات بخش است و

عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان بيان كرد: کشورهای عربی نظریه مردم‌سالاري ديني را نظريه نجات بخش مي‌دانند و آن را به مردم نسبت می‌دهند تا پایه‌های نظام اسلامی را حفظ نمايند.

وي بيان كرد: در حال حاضر جهان عرب تحت تاثیر مارکسیسم و لیبرالیسم غربی قرار دارد و آنان با این دیدگاه موضوعات را تفسیر و تبیین می‌کنند و این امر یکی از مشکلاتی است که نظام اسلامی با آن مواجهه شده و در اين مسير حزب الله لبنان مي خواهد تا فرهنگ اجتهادی جدید را به دنیا عرضه كند.

جرادي تاكيد كرد: جهان امروز به کسی نیاز دارد که الهام بخش فکر جدیدی باشد و این الهام بخشی فکری در سه سطح فرهنگیان، مروجین و در سطوح عالی متفکرین قابل مشاهده است و به جرات مي توان گفت انتهای قرن بیستم ابتدای بیداری اسلامی در جهان است.

عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان تصريح كرد: امروز بايد ببينيم چگونه مي توانيم الگوی مردم سالاری دینی را به کشورهای عربی عرضه کنیم و در اين راستا جمهوری اسلامی در سايه پیشرفت‌های علمی نشان داده که می‌تواند جامعه‌ عرب را با مردم سالاری دینی فتح کند.

وي از برگزاری کنگره مردم سالاری دینی خبر داد و افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی‌های خود و بهره گيري از تجربه موفقیت آمیز ایران اسلامی کنگره عظیمي از مردم سالاري ديني به مردم سرتاسر جهان ارائه كنيم.

جرادي تصریح کرد: جهان امروز به کسی نیاز دارد که الهام بخش فکر جدیدی باشد و در چنين شرايطي بايد شخصیت امام خامنه‌ای را نه به عنوان یک فرد سیاسی بلکه به عنوان یک شخص فرهنگی و مجتهد جامع‌الشرایط به مسلمانان ساير كشورهای جهان عرضه کنیم.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه فتنه‌های قومی، مذهبی و وهابیون می‌تواند در ایران و اطراف آن مشکل‌ساز آفرين باشد، افزود: دشمن اول شیعیان و جمهوری اسلامی، ایران وهابیون هستند.

عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان بيان كرد: تهاجمات فرهنگی در دنیای اسلام در حال افزایش است و در چنين شرايطي نظام اسلامي توانسته خود را با تفکر اجتهاد دینی در راس دین قرار دهد و تهاجمات فرهنگی از داخل ایران آغاز شد و برخی از متفکران دینی تعبیر خود را از سکولاریسم و غرب در چارچوب دین ارائه كردند و در اين مسير علمای ایران با حفظ اصول دین، پایه‌های نظام دینی را ایجاد کردند.

رئیس دادگستری خراسان رضوی در ادامه اين مراسم بيان كرد: در جهان امروز هیچ قانونی مانند قانون جمهوری اسلامی ایران بر مفاهیم دینی منطبق نيست و هیچ حکومتی به اندازه جمهوری اسلامی ایران نزدیکتر به حکومت دینی نیست.

حجت الاسلام حسن شريعتي بيان كرد: جمهوري اسلامي در راس تمام آزادی‌خواهان و مقابله کنندگان با دشمنان و ظالمان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در ایران اسلامی، حزب الله لبنان جایگاهی بسیار والا و ارزشمند دارد و اميدواريم این تشکیلات عظیم و رهبر آن سید حسن نصرالله در برابر مقابله با رژیم صهیونیستی پيروز و موفق باشد.

 

 

 

 

کد مطلب 2332027

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