به گزارش خبرنگار مهر، شفیق جرادی قبل از ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی شورای نگهبان در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان مشهد اظهار کرد: تهاجمات فرهنگی در دنیای اسلام در حال افزایش است و در چنين شرايطي نظام اسلامي توانسته خود را با تفکر اجتهاد دینی در راس دین قرار دهد.

وي ادامه داد: تهاجمات فرهنگی از داخل ایران آغاز شد و برخی از متفکران دینی تعبیر خود را از سکولاریسم و غرب در چارچوب دین ارائه كردند و در اين مسير علمای ایران با حفظ اصول دین، پایه‌های نظام دینی را ایجاد کردند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر انقلابی گسترده در عرصه موسسات فرهنگی و دیگر مبانی فکری در ایران ایجاد شده، افزود: اعتقاد ما بر این است که امام خمینی (ره) یک الهام بخش فکری بر مبنای اسلامی است و نظریه مردم سالاری دینی نيز تنها نظریه نجات بخش است و

عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان بيان كرد: کشورهای عربی نظریه مردم‌سالاري ديني را نظريه نجات بخش مي‌دانند و آن را به مردم نسبت می‌دهند تا پایه‌های نظام اسلامی را حفظ نمايند.

وي بيان كرد: در حال حاضر جهان عرب تحت تاثیر مارکسیسم و لیبرالیسم غربی قرار دارد و آنان با این دیدگاه موضوعات را تفسیر و تبیین می‌کنند و این امر یکی از مشکلاتی است که نظام اسلامی با آن مواجهه شده و در اين مسير حزب الله لبنان مي خواهد تا فرهنگ اجتهادی جدید را به دنیا عرضه كند.

جرادي تاكيد كرد: جهان امروز به کسی نیاز دارد که الهام بخش فکر جدیدی باشد و این الهام بخشی فکری در سه سطح فرهنگیان، مروجین و در سطوح عالی متفکرین قابل مشاهده است و به جرات مي توان گفت انتهای قرن بیستم ابتدای بیداری اسلامی در جهان است.

عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان تصريح كرد: امروز بايد ببينيم چگونه مي توانيم الگوی مردم سالاری دینی را به کشورهای عربی عرضه کنیم و در اين راستا جمهوری اسلامی در سايه پیشرفت‌های علمی نشان داده که می‌تواند جامعه‌ عرب را با مردم سالاری دینی فتح کند.

وي از برگزاری کنگره مردم سالاری دینی خبر داد و افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا با برنامه‌ریزی‌های خود و بهره گيري از تجربه موفقیت آمیز ایران اسلامی کنگره عظیمي از مردم سالاري ديني به مردم سرتاسر جهان ارائه كنيم.

جرادي تصریح کرد: جهان امروز به کسی نیاز دارد که الهام بخش فکر جدیدی باشد و در چنين شرايطي بايد شخصیت امام خامنه‌ای را نه به عنوان یک فرد سیاسی بلکه به عنوان یک شخص فرهنگی و مجتهد جامع‌الشرایط به مسلمانان ساير كشورهای جهان عرضه کنیم.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه فتنه‌های قومی، مذهبی و وهابیون می‌تواند در ایران و اطراف آن مشکل‌ساز آفرين باشد، افزود: دشمن اول شیعیان و جمهوری اسلامی، ایران وهابیون هستند.

عضو مجلس مرکز حزب الله لبنان بيان كرد: تهاجمات فرهنگی در دنیای اسلام در حال افزایش است و در چنين شرايطي نظام اسلامي توانسته خود را با تفکر اجتهاد دینی در راس دین قرار دهد و تهاجمات فرهنگی از داخل ایران آغاز شد و برخی از متفکران دینی تعبیر خود را از سکولاریسم و غرب در چارچوب دین ارائه كردند و در اين مسير علمای ایران با حفظ اصول دین، پایه‌های نظام دینی را ایجاد کردند.

رئیس دادگستری خراسان رضوی در ادامه اين مراسم بيان كرد: در جهان امروز هیچ قانونی مانند قانون جمهوری اسلامی ایران بر مفاهیم دینی منطبق نيست و هیچ حکومتی به اندازه جمهوری اسلامی ایران نزدیکتر به حکومت دینی نیست.

حجت الاسلام حسن شريعتي بيان كرد: جمهوري اسلامي در راس تمام آزادی‌خواهان و مقابله کنندگان با دشمنان و ظالمان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در ایران اسلامی، حزب الله لبنان جایگاهی بسیار والا و ارزشمند دارد و اميدواريم این تشکیلات عظیم و رهبر آن سید حسن نصرالله در برابر مقابله با رژیم صهیونیستی پيروز و موفق باشد.