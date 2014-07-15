هزینه حفاری شرکت فاضلاب در شهر تهران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر؛‌ علیرضا دبیر با بیان این مطلب اظهار داشت:‌ با فهرست بهایی که در سال ۹۲ ابلاغ شده و سیستمی شدن محاسبات شهرداری؛ هزینه های حفاری شرکت فاضلاب ۴ برابر شده است.

وی تاکید کرد:‌ در جند سال گذشته کار خوبی در توسعه شبکه فاضلاب شهر تهران صورت گرفته و نباید اجازه دهیم این سرعت کم شود.

رییس شورای شهر تهران نیز به عنوان یکی از موافقان این طرح دو فوریتی تاکید کرد:‌ اگر مساله فاضلاب تهران حل نشود مشکلات آب دو چندان می شود.

احمد مسجد جامعی اظهار داشت:‌کارهایی که در حوزه استفاده از آب خام توسط شرکت فاضلاب انجام شده کارهای بزرگی است که با این طرح می توانیم این اقدمات را تسریع کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی نیز در ادامه با اشاره به اینکه شهر تهران به بیش از ۹ هزار کیلومتر شبکه فاضلاب نیاز دارد تاکید کرد:‌ ۱۸ سال است که کار شبکه فاضلاب شهر تهران شروع شده اما تا امروز ۵ هزار کیلومتر از این شبکه احداث شده است.

سالاری افزود:‌ با این شیوه تکمیل شبکه فاضلاب ۲۰ سال دیگر طول می کشد این در حالی است که لوله فاضلاب بیش از ۴۰ سال عمر مفید ندارد و زمانی که کار تمام شود دوباره باید از اول لوله ها عوض شود.

وی ادامه داد:‌ اعتراضات مردم به سامانه های خوب ۱۳۷ و ۱۸۸۸ باعث می شود شهرداران مناطق کار حفاری را تعطیل کنند. در حالی که توانمندی فاصلاب احداث سالانه هزار کیلومتر است.

سالاری از شهرداران مناطق خواست با وجود اعتراضات ناشی از حفاری ها به این شرکت اجازه بدهند کار خود را ادامه دهد.

وی شبکه فاضلاب را فرصت بسیار مهمی برای آبیاری فضاهای سبز شهر تهران دانست و گفت:‌ شاید ۱۰ سال قبل فاضلاب تهدیدی برای جنوب شهر بود اما الان به فرصت تبدیل شده است و به دلیل وجود تصفیه خانه؛ جنوب شهر شاداب تر از شمال شهر شده است.



احمد دنیامالی به عنوان یکی از موافقان این طرح از شرکت فاضلاب خواست این رابطه را دو طرفه برقرار کنند. رییس کمیسیون عمران در این باره گفت:‌ از قدیم با دوستان شرکت فاضلاب بر روی روش های جدید جفاری بحث داشتیم اما این دوستان با وجود اینکه توان مهندسی لازم برای استفاده از روش های جدید حفاری را در دسترس دارند اما هنوز از روش های دستی استفاده می کنند. وی با تاکید بر اینکه کلیه محورهای شهر با روش های دستی از بین می رود بیان داشت: من موافق کمک به شرکت فاضلاب هستم. اما ما شکایات مردمی زیادی داریم به خاطر اینکه این شرکت عرض معبر را می گیرد و مشکلات زیادی برای تردد ایجاد می کنند. آمار سوانح هم در خیابان هایی که فاضلاب کار می کند بالا است.

دنیامالی افزود:‌ این در حالی است که استفاده از روش های نوین این مشکلات را کاهش می دهد.

یکی دیگر از درخواست های رییس کمیسیون عمران شورا از شرکت فاضلاب تهران انتقال مجانی شبکه های آب و فاضلاب برای طرح های توسعه ای پروژه ها بود. وی در این باره گفت:‌بر اساس قانون این انتقال باید به صورت مجانی انجام شود در حالی که نه تنها مجانی نیست بلکه پول های کلانی از شهرداری می گیرند

وی در پایان گفت:‌در چند سال گذشته با تلاشی که این شرکت انجام داده توانستیم ۵۵ درصد شبکه را ایجاد کنیم و با کمک شورا و دولت ظرف ۵ سال آینده می توانیم شبکه فاضلاب را در کل شهر تهران ایجاد کنیم.

دوستی تنها مخالف این طرح بود و در این خصوص گفت:‌ این کار ظلم به شهرداری تهران است.



اقبال شاکری در دفاع از این طرح توضیح داد:‌ شرکت فاضلاب توان و ظرفیت بالایی برای کار دارد و هر اخلالی در روند کار این شرکت خلاف رفاه شهروندان؛ بهداشت آینده و آبیاری فضای سبز است.

وی از بازنگری مصوبه شورای سوم برای افزودن نکات تشویقی و کاهش نکات بازدارنده ظرف دو ماه آینده خبر داد.

معصومه آباد به عنوان موافق در ادامه گفت:‌ هزینه های حفاری فاضلاب در نهایت از مردم گرفته می شود و چون مردم توانایی پرداخت آن را ندارند پروژه ها متوقف می شود.

رییس کمیته ایمنی شورا از شرکت فاضلاب خواست تقدم و تاخر را در اجرای پروژه ها رعایت کنند. وی در این باره توضیح داد:‌ در بزرگراه امام علی(ع) پروژه فاضلاب شهرداری با کندی انجام می شود و این موضوع ترافیک و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.

آباد از شهرداری خواست وقتی یک پروژه عمرانی را انجام می دهد به موازات آن کار آب و فاضلاب را انجام دهند. این عضو شورای شهر افزود:‌ زمانی که این مصوبه تصویب شد نگاه ما در شورای شهر بهداشتی و زیست محیطی بود اما الان شهرداری با نگاه درآمدزایی از این مصوبه استفاده می کند.

در پایان با اکثریت آرا این مصوبه تصویب شد تا بر اساس آن ارقام ابلاغی به شرکت فاضلاب از ارقام مصوب سال ۹۲ تجاوز نکند تا زمانی که مصوبه جدید ارايه شود.