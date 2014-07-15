موفقیت پدافند غیرعامل نیازمند استفاده از امکانات همه دستگاههای اجرایی در قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه روز سه شنبه در جلسه پدافند غیرعامل استان که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: با توجه به اهمیت و حساسیت پدافندغیرعامل لازم است جلسات با جدیت و مستمر برگزار شود تا بدون ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نسبت به برنامه ریزی در امور اقدام کنیم.

وی افزود: دشمن همیشه خصومت خود را حفظ می کند و هرگز نقشه های خود برای ضربه زدن به نظام اسلامی را متوقف نخواهد کرد لذا با توجه به حساسیت کار و جغرافیای خاصی که داریم باید برنامه ریزی دقیقی برای پیشبرد امور داشته باشیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: مدیران باید همواره هوشیار باشند و حوادث را پیش بینی کنند تا قبل از بروز هر حادثه بتوانیم آماده مقابله باشیم و آسیب ها را کاهش دهیم.

این مسئول بیان کرد: شاید موضوعی ساده مانند خرید گندم از کشاورزان و نگهداری آن در سیلو در نگاه اول ساده و عادی باشد اما همین موضوع می تواند گاهی بحرانی بزرگ ایجاد کند که سیاست گذاری و تدبیر و برنامه ریزی مسئولان در این زمینه بسیار تعیین کننده است.

روزبه یادآورشد: جلسات پدافند غیرعامل باید همطراز شورای تامین استان تشکیل شود زیرا با همه موضوعات ما درگیر است و برخی مسائل مانند مگس زیتون مدتهاست استان را درگیر کرده وهزینه های زیادی را بر ما تحمیل کرده و با زندگی اکثر مردم ارتباط نزدیکی دارد.

طرح جامع پدافند غیرعامل در استان اجرا می شود

وی از اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل در استان خبرداد و گفت: از مسئولان درخواست می کنیم برای اجرای بهتر این طرح مدارک، اطلاعات و اسناد مرتبط خود را در اختیار مسئولان طرح قرار دهند تا جامعیت کار حفظ شود.

استاندار افزود: طرح جامع پدافند غیرعامل باید پیوست سند آمایش استان باشد تا کار مدیران راحت تر شود و در این راستا استفاده از اسناد معتبری که اطلاعات خوبی را برای برنامه ریزی تامین می کند ضروری است.

این مسئول بیان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم تا از همه امکانات و تجهیزات و ظرفیت های دستگاههای اجرایی بخوبی استفاده شود تا بتوان در پدافند غیرعامل هم به نتایج مطلوبی رسید.

وی افزود: طرح جامع پدافندغیرعامل در استان شروع شده اما دستگاههای اجرایی صلاحیت آن را دارند تا دیدگاههای کارشناسی خود را در خصوص تهدیدات دستگاه مربوط شناسایی و به مجریان طرح ارائه کنند تا کار با جامعیت بیشتری عملیاتی شود.

روزبه سرکشی مسئولان از فعالیت حوزه دستگاه اجرایی در مناطق مختلف را کاری تاثیرگذار برای موفقیت در امور دانست و بر اجرای آن تاکید کرد.

استاندار قزوین از مسئولان ادارات و فرمانداران هم خواست با پیگیری امور و ارتباط با وزارتخانه زمینه عملی شدن برنامه های پدافندغیرعامل در استان را فراهم کنند.

در این جلسه محمد افشار مدیرکل پدافندغیر عامل استانداری قزوین با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده اظهارداشت: ایجاد سایت پرتال در استانداری در راستای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، نهادینه کردن فعالیتهای آموزشی برای آشنا کردن کارکنان دولت و سایر اقشار جامعه، تهیه اقلام آموزشی، برگزاری جلسات تخصصی و هم اندیشی با اساتید دانشگاه و صاحب نظران، نیروهای نظامی و انتظامی،اصناف از کارهای انجام شده است.

افشار بیان کرد: با استفاده از ظرفیت بسیج، آموزش و پرورش و سایر نهادها و حضور در نمایشگاههای تخصصی و ایجاد غرفه پدافند غیرعامل و ارائه نوآوری های جدید در این حوزه تلاش می شود تا برنامه های پیش بینی شده با تاثیرگذاری بهتری اجرا شود.

مدیرکل پدافندغیرعامل استانداری قزوین تصریح کرد: طرح جامع پدافندغیرعامل با تعیین مشاور آماده اجرا شده و در سند آمایش استان بخشی مربوط به حوزه امنیتی دفاعی است و با تاکید استاندار امیدواریم برنامه های پدافندغیرعامل اجرایی شود.

منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین هم در ادامه این جلسه گفت: در شهرداری ها نسبت به تجهیز آتش نشانی ها هم از نظر نیروی انسانی و هم امکانات و تجهیزات اقدامات خوبی صورت گرفته و با اولویت بندی کارها نسبت به شناسایی نیازها هم اقدام کرده ایم.

وی افزود: شناسایی انبارهای خطرساز به خارج از شهر با جدیت آغاز شده و این کار در شهرستانها هم پیگیری می شود.

عباسعلی درافشانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین هم گفت: با آموزش های تخصصی تلاش می شود تا کیفیت آموزش های تخصصی را بالا ببریم.

در این جلسه همچنین درخصوص برگزاری رزمایش پدافندغیرعامل در مرداد ماه در قزوین،ساخت انبارهای بزرگ چندمنظوره برای استفاده در مواقع اضطراری، ساخت آزمایشگاه مرجع، کاهش آسیب پذیری راه های مواصلاتی، مراکز مهم و حساس مانند پمپ بنزین و تاسیسات حیاتی و پیش بینی تامین نیازهای ضروری در هنگام بحران تبادل نظر شد.