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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

ترابیان:

فینال مسابقات بدمینتون شهرستان میامی برگزار شد

فینال مسابقات بدمینتون شهرستان میامی برگزار شد

میامی - خبرگزاری مهر: دبیر مسابقات بدمینتون جام رمضان شهرستان میامی از برگزاری فینال این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: 13 ورزشکار در این دوره با هم به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال ترابیان صبح سه شنبه در حاشیه تجلیل از برترین های مسابقات بدمینتون جام رمضان شهرستان میامی در محل اداره ورزش و جوانان این شهرستان اظهار داشت: این مسابقات از اول ماه مبارک رمضان در سالن ورزشی حضرت علی(ع) میامی با حضور 13ورزشکار آغاز شد.

وی افزود: این مسابقات اولین دوره از رقابتهای بدمینتون شهرستان میامی جام شهید ورزشکار جواد نوروزی بود که به صورت دوره ای برگزار شد.

دبیر مسابقات بدمینتون جام رمضان شهرستان میامی خاطرنشان کرد: درپایان این مسابقات آقایان علی آقایی، امید عباسی و علی فرسری به ترتیب جایگاه اول تا سوم را از آن خود کردند.

ترابیان در خاتمه یادآور شد: به دلیل استقبال از برگزاری این رقابتها، مسابقات فصلی این رشته در آینده نزدیک در شهرستان میامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2332031

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