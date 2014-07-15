تخصیص 15 میلیارد تومان برای طرح های زیرساختی ورزش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سعادتمند پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از طرح های ورزشی ساری افزود: از این میزان چهار میلیارد تومان اعتبار ابلاغی از وزارتخانه است که تلاش می شود تا پایان سال مالی جاری جذب شود.

وی با بیان اینکه طرح های مختلف ورزشی در استان دردست اقدام است گفت: پروژه های ورزشی یکی پس از دیگری افتتاح و به سرانه ورزشی استان اضافه می شوند.



سعادتمند بیان داشت: به عنوان نمونه سالن ورزشی در رامسر، پینگ بنگ در بابل و سالن چلندر نوشهر از جمله پروژه هایی هستند که افتتاح شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران اظهار داشت: همچنین سالن کیا محله و سالن سراج محله آماده افتتاح است و چهار پروژه دیگر ورزشی نیز آماده بهره برداری است که تا پایان هفته تربیت بدنی افتتاح می شود.

