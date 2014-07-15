هیئات مذهبی همدان مکمل های تربیتی هستند

حجت الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئات مذهبی پایگاهی برای آموزش مکاتب اسلامی هستند.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان با اشاره به جایگاه پر اهمیت هیئات مذهبی افزود: شبکه وسیع هیئات مذهبی با داشتن ده ها هزار عضو فعال بزرگترین شبکه فرهنگی تبلیغی است که دارای جایگاهی والا و ظرفیت وسیع و نقش قابل توجهی در تعمیق و گسترش فرهنگی اسلام ناب محمدی و توسعه باورهای دینی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه هیئات و مداحی‌ها در تمام موارد با در نظر داشتن همه‌ مشکلات، از زمان گذشته بهتر شده‌اند، بیان داشت: با توجه به ضرورت سازماندهی و ساماندهی این مجموعه بزرگ و انجام فعالیت های فرهنگی دینی در هیئات مذهبی که خواستگاه بروز و مقابله با آسیب های اجتماعی و تفکرات خرافی و انحرافات در قالب تهاجم فرهنگی است ضرورت تشکیل شورای هیئات مذهبی بیش از پیش احساس می‌شود.

حجت الاسلام کاروند با بیان اینکه از جمله ویژگی های هیئات، قدمت تاریخی و سابقه دیرین آن در جامعه است که بدون شک قدیمی ترین و گسترده ترین تشکل های دینی محسوب می‌شود، اضافه کرد: هیئات مذهبی قابلیت های زیادی برای ایفای نقش مکمل در نظام تربیتی و آموزشی جامعه دارند و باید سعی کنیم با میدان دادن به جوانان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن قدم برداریم.

سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان در ادامه گفت: هیئات مذهبی متولی اصلی احیا مراسم و مناسبت های دینی هستند.

وی ابراز داشت: برگزاری مراسم و مناسبت ها با شرکت و برنامه ریزی مردم ماندگاری بیشتر دارد و مردم متولی اصلی احیا مراسم و مناسبت های دینی هستند.

حجت الاسلام کاروند ضمن مهم خواندن برگزاری مراسم و مناسبت ها، اذعان داشت: شادی هایی که همراه با معاصی و گناه نباشد نه تنها از نظر اسلام مردود نیست بلکه مورد توجه و تاکید اولیا خداوند نیز است که ائمه فرموده اند همانگونه که در ایام فاطمیه گریان هستیم شایسته است در سالگرد ولادت ائمه طاهرین(ع) مسرور و شادمان باشیم و باید تشکل های مردمی این شادی و فرح و سرور را برای عموم مردم فراهم کنند.