به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در نطق میان دستوری با اشاره به اینکه در این ایام حرف های زیادی درباره اقتصاد مقاومتی شنیده ایم که عمدتا همان کلمات و جملات مندرج در برنامه های مصوب است، گفت: از عملیات و گزارش عملکرد زمانبندی شده مورد مطالبه مقام معظم رهبری کمتر می شنویم، باید میدان دار اقتصاد مقاومتی، دانشمندان، دانشجویان، مخترعین، مبتکرین، نوآوران و کارآفرینان باشند باید این میدان داده شود و بستر آن فراهم شود.

وی افزود: امروز وزارت علوم و دانشگاه ها گرفتار مصیبت سیاست زدگی و سطحی کاری شده است، دست های مشکوکی در تلاش برای کند کردن حرکت شتابان پیشرفت علمی است. ضرورت دارد اقدامات لازم برای جلوگیری از خدشه به حیثیت و ارکان دانشگاه توسط کمیته ها و گروه های فشار گرفته شود. باید دست این کمیته ها و گروه ها و افراد سازنده آشوب و آشوبگری از دانشگاه کوتاه شود.

سلیمانی ادامه داد: وزیر محترم باید از بی حرمتی ها، کج روی ها، فشارها، تخریب ها، تضعیف ها که هر روز شاهد آن هستیم جلوگیری کند تا زمینه های افت علمی و پژوهشی گسترده تر نشود، اگرچه تا اندازه ای شده است.

این نماینده مجلس گفت: آقای وزیر برای هیچ و پوچ اساتید را به جان هم انداخته و این ظلم بزرگی بر دانشگاه ها است.

سلیمانی افزود: هفته گذشته رئیس جمهور در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 93 را 6 درصد بیان کردند. این عدد آنقدر تعجب آور بود که صدای ملت و کارشناسان را درآورد در صورتی که مرکز آمار ایران تورم مواد غذایی را 44 درصد و بانک مرکزی تورم سالانه در خرداد 93 را بیش از 30 درصد رسما اعلام کردند.

وی گفت: قبلا آقای دکتر روحانی اعلام کرده بودند که جیب مردم تورم را لمس می کند، نه اعداد ارائه شده در تریبون ها. این حرف فرمول حکیمانه ای است. لذا این بار نه جیب مردم و نه آمار رسمی هیچ کدام افزایش قیمت 6 درصد در طول یکسال را قبول ندارند و این عدد فاصله بسیار زیاد و چند برابری است که باید اصلاح شود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: رهایی از دلار نفتی صرفا از طریق باز کردن در صنعت نفت و گاز در روی دانشمندان، جوانان و دانشجویان ایرانی عملی می شود، لذا دولت بهتر است این آرمان اصلی را با اتخاذ تدبیر مناسب پیگیری کند وگرنه با شعر و شعار نمی شود قدمی برداشت. کماکان همه منتظر باز شدن این در بر روی جوانان هستیم. آیا گوش شنوایی هست.

سلیمانی افزود: نفت و گاز باید موتور توسعه فناوری کشور باشد نه فقط درآمدهای دلاری. جایگاه دانش در هندسه تولید کجاست؟ ضمنا حذف موجودی کارت سوخت موتورسیکلت ها موجب نارضایتی جدی مردم شده است. این حق مردم است، نباید حذف و پایمال گردد.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان در چند ماه گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشتند، گفت: متاسفانه دولت به فریاد آنها نرسید، بی توجهی به مساله تولید در حوزه کشاورزی خسارت آور شده است. امروز کشاورزان، گران می خرند و ارزان می فروشند. اصلاح این روند یک ضرورت ملی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: تنظیم بازار، حمل و نقل، خرید محصولات و صادرات کشاورزی باید به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه قیمت خودرو در کشور قوز بالای قوز شده است، گفت: دولت جنگ زرگری بین سازمان های خود راه انداخته و پاسخگو نیست، بلکه وزیر صنعت و معدن و تجارت مشوق این بهم‌ریختگی بوده است.

وی ادامه داد: مردم دولت را می شناسند و مسئول می دانند، بانک ها و موسسات مالی و پولی همچنان گرفتار دلال بازی و سوداگری هستند و وزیر اقتصاد هم صم بکم نظاره گر است و منفعل، نقدینگی در یکسال گذشته بیش از 50 درصد و معوقات بانکی بیش از 60 درصد افزایش یافته است، وزیر محترم نباید مات بماند.

این نماینده مجلس افزود: مردم نگران رشد مجدد اشرافی گری و خوی کاخ نشینی هستند، مدیران پرخرج نظیر دوران اصلاحات و سازندگی در حال پرورش هستند، باید نظارت بیشتر شود تا دست مدیران پرخرج از جیب بیت المال بیرون بیاید.

سلیمانی خاطر نشان کرد: ملت و رهبری عزم دفع تهاجم فرهنگی و اقتصادی دارند و دولتمردان باید بیش از گذشته همکاری کنند؛ کم کاری در وزرای مربوطه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به سقوط چند هزار پله ای بورس گفت: این مساله مردم را بشدت نگران کرده است و ادامه این روند موجب رکود، افزایش بیکاری، صدور نقدینگی به بخش غیرمولد شده و می شود و دولت در این شرایط تقصیر را به گردن دیگران نیندازد، تدبیر کرده و عمل کند.

این نماینده مجلس افزود: ضرورت دارد سطح تحمل رئیس جمهور، وزرا و سایر اعضای دولت در برابر انتقادات مشفقانه بالا رود، ضرورت دارد کمیسیون های مجلس به بررسی میزان پیشرفت برنامه توسعه پنجم بپردازند تا مشخص شود چقدر به اهداف برنامه نزدیک شده ایم و کدام برنامه ها تحقق یافته است.

سلیمانی در پایان با بیان اینکه بودجه پژوهشی لاغر و نحیف است، گفت: باید در بودجه سال بعد فکری جدی برای این بخش شود.