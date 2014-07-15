حمایت از سرمایه گذاران در راس امور شورای شهر تبریز قراردارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه های بزرگی زیر نظر سرمایه گذاران در شهر تبریز اجرا شده که از جمله این پروژه ها می توان به لاله پارک اشاره کرد که در این پروژه شاهد تحقق یک پروژه مولد و آبرومندانه هستیم که برای صدها نفر نیز اشتغال زایی شده است.

وی ادامه داد: شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز مصمم به حمایت اصولی از سرمایه گذاران موفق برای رونق عمران و آبادانی شهر است و در این راه همدلی و وحدت بیش از گذشته تمام تصمیم سازان و همراهی شهروندان ضرورت دارد.

حاجی زاده با اشاره به برخی پروژه های ناموفق در این زمینه نیز گفت: در مقابل پروژه های موفق سرمایه گذاری نظیر لاله پارک، پروژه های ناموفقی مانند آیسان را هم در تبریز داریم که بعد از چند سال عملیات اجرایی، فقط سه درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاران نیازمند برنامه ریزی خاصی بوده و نباید بدون درنظر گرفتن تمامی شرایط اقدام به راه اندازی پروژه ها کرد.

حاجی زاده با اشاره به کاهش سهم شهرداری از 25 درصد به 22 درصد از الحاقات پروژه لاله پارک گفت: این امر به دلیل حمایت از حقوق سرمایه گذاران است زیرا نظر شورای اسلامی و شهرداری تبریز در حوزه سرمایه گذاری مثبت بوده و در این راستا حمایت از همه سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران موفق و مطمئن را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذار به دنبال سود است و از سویی، مدیریت شهری نیز برای تحقق برنامه های توسعه ای خود به جذب سرمایه سرمایه گذاران نیاز دارد و در این میان باید رابطه ای منطقی در تعیین سهم طرفین از سود حاصل تعریف شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز همچنین در خصوص وعده های داده شده در مورد مترو تبریز نیز گفت: در حال حاضر خط یک مترو در حال تست است و هم اکنون پنج واگن داریم و عملا با این تعداد کاری از پیش برده نمی‌‌شود.

حاجی زاده افزود: این عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه فعلا تست‌های اولیه انجام شده است، تصریح کرد: مشکل اصلی فاز یک و خط یک متروی تبریز تعداد کم واگن‌هاست زیرا به‌طور استاندارد باید 20 واگن برای یک خط باشد که ما در این مورد با کمبود مواجه هستیم.

