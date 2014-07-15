رحمت الله نوروزي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كشاورزي مي تواند نقش مهمي را در اشتغال پايدار در كشور به ويژه در استانهاي شمالي و استان گلستان داشته باشد و در اين زمينه نيازمند توجه ويژه دولت و مجلس است.

وي افزود: مجلس اعتقاد دارد كه بايد تاسيسات لازم در اختيار كشاورز قرار داده شود و همچنين از آبياري تحت فشار نيز حمايت شود و خدمات لازم در زمينه كاشت، داشت و برداشت در اختيار كشاورز قرار داده شود تا بتواند با خيال راحت به اين كار بپردازد.

ايجاد نگاه مثبت بين دولت و مجلس در حوزه كشاورزي

نوروزي ادامه داد: با اين نگاه مثبتي كه بين دولت و مجلس در اين زمينه وجود دارد مي توان به كشاورزي به عنوان يك اشتغال پايدار نگاه كرد و همچنين به نوعي شاهد اشتغال مولد در استان هاي شمالي به ويژه در استان گلستان باشيم.

وي با بيان اينكه استان گلستان داراي توانمندي هاي بسيار زيادي در حوزه كشاورزي است، تصريح کرد: گلستان سومين توليد كننده گندم در كشور است و كيفيت گندم استان نيز رتبه برتر را داراست همچنين با وجود اينكه پنبه در گلستان در حال انقراض است داراي بهترين نوع پنبه در سطح كشور هستيم .

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: همچنين محصولاتي همچون دانه هاي روغني و كلزاي گلستان نيز در كشور حرف اول را مي زند و با وجود محصولات با كيفيتي كه در استان دارين بايد به ساختارهاي كشاورزي در گلستان توجه ويژه شود .

وي افزود: در حال حاضر سازمان هايي همچون زيتون، دانه هاي روغني پنبه در استان شكل گرفته است و طرح آن نيز در مجلس مطرح شده است كه به دنبال صنايع تبديلي در استان باشيم .

نوروزي با اشاره به اينكه به دنبال ايجاد سياست الگوي كشت در استان هاي شمالي به ويژه گلستان هستيم، بيان داشت: در نظر داريم تا سياستي در استان ها در نظر بگيريم تا سطح كشت محصولات را هر ساله مشخص كنيم و همچنين يكپارچه سازي اراضي يكي ديگر از برنامه هايي است كه مد نظر ما قرار گرفته است .

عدم پيوند بين كشاورزان و مراكز تحقيقاتي

وي يكي از آسيب هاي حوزه كشاورزي را عدم پيوند بين كشاورزان و مراكز تحقيقاتي عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از آسيب هاي جدي در اين حوزه كه در كشور با آن روبرو هستيم اين است كه بين مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي با حوزه عمليات كشاورزي ارتباطي وجود ندارد .

نماينده مردم علي آباد كتول در مجلس شوراي اسلامي افزود: اخيرا در جلسه اي كه به همراه وزير كشاورزي با مركز پژوهش هاي كشاورزي داشته ايم قرار شد تا يافته هاي خود را در اختيار كاورزان قرار دهند.

وي به بازيد اعضاي كمسيون مجلس از كشاورزي كشور چين اشاره كرد و عنوان داشت: اخيرا اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس از كشاورزي شهر هاي شانگهاي، شيان و پكن كشور چين بازديد كرده است و در اين كشور كشاورزان به طوري كار مي كنند كه مي توانند از هر هكتار 11 تن گندم برداشت كنند.

رحمت الله نوروزي ادامه داد: اين كشور با وجود جمعيت حدود و يك ميليارد و نيم نفر توانسته يك ميليون مروج كشاورزي را تربيت كند و همچنين داراي شبكه بسيار قوي در اين حوزه هستند كه اين عوامل باعث پيشرفت آنان در حوزه كشاورزي شده است.

وي با بيان اينكه بايد به طور جدي وارد مباحث كشاورزي شد، تاكيد كرد: ما در كشور پتانسيل ها و توانمندي هاي زيادي در اين حوزه داريم و همچنين دين اسلام نيز در اين باره تاكيدات زيادي كرده است پس چرا نتوانيم در اين حوزه به شكوفايي دست يابيم.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ و حمايت از توليد اذعان داشت: بايد در اين سال از كشاورز حمايت شود به طوري كه كشاورزان دغدغه اي در اين حوزه نداشته باشند .

اين مسئول افزود: در حال حاضر اكثر روستاييان به شهر ها مهاجرت مي كنند ولي اگر كشاورزي مقرون به صرفه باشد و به حرفه تبديل شود ديگر شاهد رشد بيكاري و اعتياد در روستا ها نخواهيم بود و بايد طوري با برنامه وارد شويم تا بتوانيم مهاجرت را به روستا ها بيشتر كنيم.

تعاوني هاي روستايي سطح كشور در حال شكل گيري است

وي بر تشكيل تعاوني هاي روستايي در اين حوزه تاكيد كرد و يادآور شد: شكل گيري تعاوني هاي روستايي يكي از بحث هاي مهمي است كه بايد در همه ابعاد به آن توجه شود و مي تواند نقش بسيار موثري را در حوزه كشاورزي ايفا كند و البته در اين زمينه نگاه مثبتي در مجلس و دولت وجود دارد.

نوروزي ادامه داد: اين تعاوني ها به گونه اي بايد باشد تا بتواند در هر شرايطي يا و مدديار كشاورز باشد و ما هم در اين زمينه تلاش خواهيم كرد تا تعاوني ها را در سطح كشور در همه حوزه ها ايجاد كنيم.

وي در جواب سوال خبرنگار مهر مبني بر عدم استقبال كشاورزان از تعاوني ها، گفت: متاسفانه فرهنگ تعاون در كشور به خوبي شكل نگرفته است در حالي كه مردم اين كشور با همكاري هم اين كشور را به پيروزي رساندند و بايد اصول و فرآيند آن در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شود كه هنوز اين كار انجام نشده است.

اين مسئول به خسارت هاي سيل به كشاورزان گلستاني اشاره كرد و تصريح داشت: امسال در سيل هايي كه در استان به وجود آمد حدود 200 ميليارد تومان به كشاورزان در حوزه هاي مختلف خسارت وارد شد و اين در حالي است كه دولت فقط 20 ميليارد تومان آن را براي استان در نظ گرفت.

وي افزود: بايد دولت از كشاورزان حمايت كند و بايد در اين زمينه نگاه ها به صورت عملي باشد و فقط در غالب گفتمان مباحث مطرح نشود.