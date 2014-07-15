توقف جنگ باید به محاصره غزه پایان دهد/شروط مقاومت را نمی توان نادیده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: توقف جنگ غزه باید واقعیت کنونی این منطقه را تغییر دهد و محاصره بیش از 8 ساله نوار غزه را متوقف کند.

وی با بیان این مطلب افزود: مشکل ما آتش بس نیست بلکه محاصره نوارغزه و بستن گذرگاه ها، توهین به مردم غزه و پرداخت نکردن حقوق کارمندان این منطقه به مدت 3 ماه است.

هنیه خاطرنشان کرد: این وضعیت باید تغییر کند و محاصره نوار غزه پایان یابد. مردم غزه باید مثل دیگر مردم جهان آزادانه زندگی کنند. محاصره نوارغزه اراده سیاسی ما را از بین نخواهد برد.

وی اظهار داشت: هیچ طرفی نمی تواند شروط مقاومت فلسطین برای اجرای آتش بس را نادیده بگیرد. تمام گروه های مقاومت گروه های حامی ملت فلسطین هستند و مقاومت فلسطین گروه حامی یک جنبش نیست بلکه حامی ملت فلسطین است.