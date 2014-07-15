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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۰

مذاکرات روسای جمهور آمریکا و چین درباره کره شمالی

مذاکرات روسای جمهور آمریکا و چین درباره کره شمالی

یک رسانه غربی از گفتگوی تلفنی روسای جمهور آمریکا و چین درباره آنچه تهدیدهای کره شمالی خوانده شده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دیدار روسای جمهور آمریکا و چین در نشست اقتصادی ماه نوامبر در پکن، آسوشیتد پرس از مذاکرات تلفنی "باراک اوباما" و "شی جینپینگ" درباره تهدیدها و اقدامات تحریک آمیز کره شمالی و روابط دوجانبه خبر داد.

این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که آمریکا بر فشارهای خود علیه چین با هدف نفوذ بر کره شمالی و متقاعد کردن پیونگ یانگ برای پایان دادن به تسلیحات هسته ای خود افزوده است.

شلیک چند گلوله توپخانه از سایت های کره شمالی در نزدیکی مرز خاکی به آبهای نزدیک مرز دریایی‌ اش با کره جنوبی یک روز پس از انجام دو پرتاب آزمایشی موشک بالستیک انجام شد.

خبرگزاری یونهاپ نیز با استناد به اظهارات یکی از افسران ناشناس ارتش کره جنوبی از پرتاب 100 گلوله کره شمالی از سیستم‌ های پرتاب موشک چند منظوره خبر داد.

کد مطلب 2332051

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