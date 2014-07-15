تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداهای انتخابات مجلس تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اسدی ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه در تبریز اظهار داشت: ماه هاست که تعدادی با یکسری کارهای تبلیغاتی و سخنرانی در مجالس، خود را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که سال آینده برگزار می شود، آماده می کنند.

وی افزود: افراد مزبور باید بدانند که چنین فعالیت هایی، غیرقانونی است و ناظرین دفتر نظارت بر انتخابات استان چنین اقداماتی را رصد می کنند.

اسدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از تمامی فعالیت های غیرقانونی نامزدهای احتمالی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گزارشات مستندی به مرکز ارسال می شود، گفت: این افراد باید بدانند که ممکن است فعالیت های تبلیغی و زودهنگام آنان، در زمان تایید صلاحیت انتخاباتی، مانعی بر سر راه آنان ایجاد کند و نتوانند به عنوان نامزد انتخاباتی شرکت کنند.

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین وظایف دفاتر استانی نظارت و بازرسی انتخابات پرداخت و تصریح کرد: یکی از مهم ترین وظایف دفاتر استانی، تربیت و آموزش ناظران انتخاباتی است .

وی در همین راستا ابراز کرد: از سال 79 که این دفاتر استانی طبق توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد شد تا کنون دفتر استانی آذربایجان شرقی موفق به تربیت و آموزش بیش از 15 هزار نفر نیروی مجرب به عنوان ناظر شده است .

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی با بیان اینکه در 21 شهرستان آذربایجان شرقی، دفاتر نظارت بر انتخابات در این زمینه فعالیت می کنند گفت: برای ناظران این دفاتر، همایش های فصلی شهرستانی برگزار می کنیم که محوریت این همایش ها، معمولا تربیت و آموزش به روز ناظرین انتخاباتی است.

وی در ادامه ضمن تبیین اصول قانون اساسی مرتبط با وظایف شورای نگهبان اظهار داشت: نهادی مثل شورای نگهبان در ایران، در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد که معمولا وظایف اینان نیز نظارت بر حسن اجرای قوانین و تصویب قطعی مصوبات پارلمان است.

اسدی تصریح کرد: اینکه عده ای مخالف با فلسفه وجودی شورای نگهبان هستند و معتقدند که باید آزادی نامزدی انتخابات بدون هیچ گونه تایید صلاحیتی وجود داشته باشد باید بدانند که اگر امر تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی صورت نگیرد نمی توانیم انتظار داشته باشیم که نمایندگان مردم ، طرح هایی اسلامی و قانونی در مراجع بالاتر همچون مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

این مسئول همچنین گفت: نظارت بر روند برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان آذربایجان شرقی نیست.