به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه گزارش روند تدوین اسناد لازم برای بسط و گسترش فعالیتهای دانشجویی، با توجه به اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سند دانشگاه اسلامی، نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی و... توسط یکی از اعضاء ارائه شد.
در این گزارش پس از بررسی مشکلات و موانع موجود در برنامهریزیها و ساختارها که از فعالیتهای دانشجویی جلوگیری میکنند، راهکارهایی برای رفع این مشکلات و موانع پیشنهاد شده است.
پس از ارائه این گزارش، اعضا به بیان نظرات خود پرداختند که از جمله می توان به لزوم پیوستگی محیط دانشگاه با محیط آموزش و پرورش به عنوان زمینهساز نیروی انسانی دانشگاه، توجه به وظیفه اصلی دانشجو یعنی تحصیل علم در این اسناد، عنایت به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل دانشجو با محیط جامعه، تبعیت از الگوی نگارش اسناد بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور حفظ انسجام و پیوستگی بین این اسناد توجه به یک چشم انداز معین برای تعیین مسیر حرکت به سمت این چشمانداز، توجه توأمان به آرمانگرایی و "واقع بینی" در فعالیتهای دانشجویی، اهتمام جدی به تهذیب و رشد فضائل اخلاقی در محیط دانشجویی اشاره کرد.
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