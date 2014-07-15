به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شاطری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل پزشکی قانونی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه یک هزار و 360 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني این استان مراجعه کرده اند افزود: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد مراجعين نزاع یک هزار و 267 نفر بود، هفت درصد افزايش يافته است.

وی با بیان اینکه از كل مراجعين نزاع در سه ماهه امسال 880 نفر مرد و 480 نفر زن بودند افزود: در مدت مشابه سال قبل 884 نفر از مراجعان نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان مرد و 383 نفر زن بودند.

مدیرکل قانون پزشکی استان سمنان تصریح کرد: در خرداد ماه سالجاري نيز آمار مراجعان نزاع با چهار درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به476 مورد رسيده است.

شاطری با بیان اینکه ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد افزود: آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.

وی ادامه داد: معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

مدیرکل قانون پزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است اظهار داشت: براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي يا كلانتري الزامي است.

شاطری تصریح کرد: در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم.

وی با بیان اینکه در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند افزود: سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

مدیر کل قانون پزشکی استان سمنان با اشاره به اینکه صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است یا ارش اظهار داشت: در دیه كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است.

شاطری افزود: دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تاثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند.

وی در خاتمه تصریح کرد: در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.