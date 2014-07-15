نعمت زاده از مجلس کارت زرد گرفت/ ششمین کارت زرد دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال حسن کامران نماینده اصفهان از وزیر صنعت معدن و تجارت در دستور کار مجلس قرار گرفت. سوال کامران در مورد علت عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد بود.

نعمت زاده معتقد بود که پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد از سال 91 به وزارت کار منتقل شده و این سوال ربطی به وی ندارد.

تعداد زیادی از نمایندگان نیز در این خصوص تذکر داشتند که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت اجازه طرح تذکرات آنها را نداد اما در پایان جلسه گفت تعدادی از نمایندگان تذکر دارند و اعتقاد دارند که این موضوع ربطی به وزیر صنعت ندارد لذا نمایندگان این موضوع را لحاظ کنند.

در ادامه حسن کامران اعلام کرد از پاسخ های وزیر به سوالش قانع نشده است لذا اظهارات وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد.

نمایندگان نیز با 111 رای موافق 101 رای مخالف 14 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های وزیر صنعت معدن و تجارت قانع نشدند.

در صورتی که نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان حاضر در مجلس موافقت خود را با پاسخ وزیر اعلام می کردند؛ وزیر کارت زرد نمی گرفت.