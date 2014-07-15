تبریز را به شهر پروژه های بزرگ عمرانی تبدیل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب عبدلله‌پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز کار مدیریت جدید شهری، طراحی و اجرای یک سری پروژه‌های کلان برای تحول اساسی شهر تبریز مورد تاکید شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز واقع شده است.

وی ادامه داد: مجموعه شهرداری دست در دست هم داده اند تا با برنامه ریزی مناسب در طول چندین سال شهر تبریز را به یک شهر توسعه یافته تبدیل کنند که در این راستا برنامه ای 10 ساله در نظر گرفته شده است.

عبدالله پور افزود: در این مدت زمان شاهد اجرایی شدن 100 پروژه عمرانی در شهر تبریز خواهیم بود که به طور کلی چهره شهر را دگرگون خواهد کرد و این شهر را به شهر پروژه های بزرگ عمرانی تبدیل خواهد نمود.

وی با بیان اینکه بودجه شهرداری به گونه ای نیست که پروژه های بزرگ را در طول مدت زمان کم به پایان برسانیم، گفت: درآمدهای شهرداری به طور تدریجی بوده به همین دلیل اجرای پروژه ها نیز باید به شکل تدریجی باشد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز همچنین با اشاره به شاخص های فضای سبز در این شهر گفت: پیش از مقطع کنونی شهر تبریز دارای دو هزار و 300 هکتار فضای سبز بوده اما با برنامه هایی که در نظر گرفته شده است شاهد نزدیک شدن این شهر به استاندارد فضای سبز خواهیم بود.

وی ادامه داد: امسال با توسعه فضای سبز انبوه در پارک عباس میرزا و فاز دوم ائل‌گلی به وسعت 850 هکتار و همچنین جنگل کاری در دامنه عون‌ابن‌علی به وسعت 43 هکتار، فضای سبز تبریز افزایش چشمگیر داشته است.

عبدالله پور در پایان با اشاره به همکاری شهرداری تبریز با سایر نهادها گفت: شهرداری به هیچ وجه در اجرای پروژه های عمرانی به تنهایی عمل نکرده بلکه در این خصوص با مشورت تمامی ارگان ها مرتبط همچون شورای ترافیک، اداره مسکن، استانداری و فرمانداری قدم برمی دارد.

