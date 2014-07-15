به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این جلسه اعضا بر لزوم توجه بیشتر به بیانات رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» در دیدار اخیر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با ایشان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 279 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز گذشته به ریاست دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ادامه جلسه دکتر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم گزارشی از فعالیت‌های کارگروه آموزشی و موضوعات مورد بحث در این کارگروه ارائه داد.

پس از آن حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گزارشی از روند تربیت استاد و تألیف کتب درس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها ارائه کرد.

اولین دستور جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، بررسی روند اجرای مصوبه گفتمان‌سازی سند دانشگاه اسلامی مصوب جلسه 258 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها مورخ اول مهر 92 بود.

در گزارش ارائه شده از جانب دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ضمن اشاره به برخی موانع در مسیر اجرایی شدن این سند، راهکارهایی برای حل مشکلات اجرایی ارائه شده است.

در این گزارش آشنایی مجریان سند اسلامی شدن با گفتمان و مفاد این سند، یکی از لوازم اجرای هر چه بهتر سند برشمرده شده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضا با توجه به پیوستگی سند دانشگاه اسلامی و سایر اسناد مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و... خواستار توجه بیشتر به این موضوع شدند.

استفاده از ظرفیت کرسی‌های آزاد اندیشی، اجتناب از تشریفاتی شدن و استفاده از ظرفیت داوطلبانه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در کارگروه‌های مربوطه نیز از سایر مواردی بود که اعضا بر آن تأکید کردند.

لزوم ایجاد افق مفهومی مشترک در میان دانشگاهیان اعم از اعضای هیات علمی و دانشجویان، واگذاری روند پایش و رصد به جامعه دانشگاهی، اقدام به موقع برای در نظر گرفته شدن بودجه مناسب برای اجرای سند دانشگاه اسلامی در قوانین بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه و تشکیل کارگروه‌های جزئی‌تر ذیل کارگروه‌های سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های کشور و توجه به تفاوت‌های حوزه‌ کاری وزارت بهداشت با وزارت علوم از سایر پیشنهادهای اعضای جلسه بود.