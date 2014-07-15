به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی ۳۵ میلیمتری در جلسه‌ روز گذشته 22 تیر ویژه كارگردان‌های فیلم‌اولی که با حضور اكثریت اعضا برگزار شد برای 6 فیلم سینمایی پروانه‌ ساخت صادر کرد.

فیلم‌های «شه مات» به تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی و نویسندگی و كارگردانی جابر قاسمعلی، «360 درجه» به تهیه‌کنندگی فرامرز قریبیان و نویسندگی و كارگردانی سام قریبیان، «نزدیكتر» به تهیه‌کنندگی حسن بشكوفه و نویسندگی و كارگردانی مصطفی احمدی، «آبجی» به تهیه‌کنندگی علی تقی پور و نویسندگی و كارگردانی مرجان اشرفی زاده، «دو» به تهیه‌کنندگی پرویز پرستویی و نویسندگی و كارگردانی سهیلا گلستانی، «پاسگاه» به تهیه‌کنندگی جواد نوروز بیگی و نویسندگی و كارگردانی ژرژ هاشم زاده از شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی، پروانه‌ ساخت دریافت کردند.

موزه سینمای ایران شب‌های قدر تعطیل است

مجموعه موزه سینمای ایران که شامل موزه سینما، دو سالن سینما و کافی شاپ است به مناسبت شب‌های قدر تعطیل می‌شود.

سینماهای این مجموعه شامل سالن سینماتوگراف و فردوس از روز چهارشنبه مورخ 25 تیرماه لغایت 28 تیرماه و تالارهای موزه از روز پنجشنبه مورخ 26 تیرماه لغایت 28 تیرماه تعطیل است.

علاقمندان می‌توانند روز پنجشنبه مورخ 26 تیرماه از کافی شاپ‌های مجموعه موزه سینما استفاده کنند.

