تئاتر دفاع مقدس هنوز شكل اصلي خود را پيدا نكرده است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، حفيظ الله رفيعي، دبير هم انديشي هنرمندان تئاتر دفاع مقدس، با بيان مطالب فوق تصريح كرد: باور ما اين است، زماني كه جنگ آغاز شد، بايد تئاتر نيز آغاز مي شد، تئاتري كه زاينده آن جنگ، آن مبارزه، آن سلحشوري و آئينه تمام نماي آن باشد.

وي با اشاره به عدم برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس در سال جاري، تاكيد كرد: طي سالهاي گذشته فعاليت هاي متعددي پيرامون تئاتر دفاع مقدس انجام شده كه نمونه واضح آن برگزاري 11 دوره جشنواره است. قطعا براي برگزاري اين جشنواره ها زحمات زيادي كشيده شده است و هزينه هاي قابل توجهي هم صرف شده است كه همه اينها قابل تقدير است. آن چه مسلم است اينكه جشنواره همه تئاتر نيست. جشنواره يكي از نشانه هاي وجود تئاتر است و در واقع بايد نتيجه فعاليت هاي متعددي باشد كه در پشت صحنه در حال اتفاق است.

رفيعي افزود: دوستان ما در گذشته گرفتار جشنواره بودند و اين جشنواره تمام فرصت و توان اين عزيزان را به خود اختصاص مي داد، در حالي كه تئاتر دفاع مقدس هنوز شكل اصلي و اساسي خود را پيدا نكرده است.

جانشين سابق انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس تصريح كرد: در هر صورت، توقفي كه دربرگزاري جشنواره دوازدهم ايجاد شده شايد يك تنفس، يك فرصت و مجال فوق العاده اي باشد براي يك نگاه به پشت سر و يك نگاه بهتر به جلو و آينده، به خاطر اينكه بتوانيم خودمان را درست تر ببينيم.

دبير هم انديشي هنرمندان تئاتر دفاع مقدس در ادامه گفت وگو با كميته اطلاع رساني اين هم انديشي، با اشاره به برگزاري اين هم انديشي، 5 مهر ماه سال جاري در تهران تاكيد كرد: در زمينه كارگرداني، بازيگري، طراحي صحنه، موسيقي و عناصر ديگر تئاتر، توان هاي فوق العاده اي در تئاتر دفاع مقدس هست و ما به يك يك آنها اعتماد و اطمينان داريم و اولين گام هم پس از اين توقف كوتاه، نتيجه همين اعتماد است. اين هم انديشي براي هم فكري و استفاده از ديدگاه هاي همين سرمايه هاست.