4 هزار ناظر انتخاباتی عضو دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی محمدی صبح سه شنبه در نشت خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه شورای نگهبان یکی از نهادهای موثر نظام است، افزود: عدم وجود آن سبب آسیب های جدی به نظام می شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان مشروطیت، قانون شورای نگهبان پیش بینی شده است، بیان کرد: در این زمان پس از شهادت آیت الله نوری این قانون محقق نشده و بعد از این دوران قوانینی خلاف شرع اسلام تدبیر شده است.

حجت السلام محمدی اظهار کرد: یکی از پیش بینی های اصلی امام در قانون اساسی شورای نگهبان است که 12 نفر عضو دارد و از این تعداد شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان هستند.

وی ادامه داد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی سال58 اعضای شورای نگهبان را انتخاب کردند که به دلیل اینکه دراین دوران مجلس شورای اسلامی کار خورا شروع نکرده بود این شورای نتوانست فعالیت خود را آغاز کند.

حجت السلام محمدی افزود: طبق قانون حقوقدانان از ناحیه قوه قضاییه انتخاب می شوند که بر قوانین اجرایی دولت نظارت داشته و مشابه این قوانین در این کشورها نیز وجود دارد.

برگزاری دو دوره آموزش عمومی برای ناظران انتخاباتی تا پایان سال جاری

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه درجمهوری اسلامی ایران قوانین زمانی لازم اجرا هستند که به تصویب شورای نگهبان برسند، افزود: یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان بعد از نظارت بر قوانین نظارت بر انتخابات است.

حجت السلام محمدی تصریح کرد: از سال 79 دفاتر تشکل های نظارتی در سطح استانها و شهرستانهای کشور راه اندازی شده است که در سطح استانها کادر رسمی و در سطح شهرستانها نیروهای افتخاری با این نهاد همکاری دارند.

وی با بیان اینکه دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی علاوه بر اینکه در زمان انتخابات بر روند اجرای انتخابات نظارت دارد، گفت: بعد از انتخابات نیز برای ناظران دوره های آموزشی برگزار می کند.

حجت السلام محمدی ادامه داد: در سال جاری یک دوره آموزش عمومی برای ناظران برگزار شده و تا پایان سال جاری نیز دو دوره عمومی برای ناظران برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار ناظر در زمینه برگزاری انتخابات مختلف با دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی همکاری دارند، بیان کرد: از این تعداد 75 درصد فوق دیپلم و بالاتر، هفت درصد زیردیپلم و 16 درصد دپیلم هستند.