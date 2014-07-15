افزایش حقوق در دادگستری قزوین تنها در صورت تحقق درآمدها ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صابری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: سال 93 به دلیل سیاست های اقتصادی کشور، هزینه کردها با سیاست های خاصی انجام می شود تا ضمن افزایش بهره وری، از امکانات و خدمات در کنار افزایش درآمدها بخوبی استفاده شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی افزایش حقوق کارکنان، پرداخت بهره وری، اضافه کار و سایر هزینه های مشخص شده در مجموعه دادگستری قزوین منوط به کسب درآمد است.

معاون اداری و مالی دادگستری استان قزوین اضافه کرد: براین اساس در سال جاری در صورت کسب 23 میلیارد و 200 میلیون ریال درآمد که میانگین ماهیانه آن دو میلیارد تومان است، قادر خواهیم بود این پرداخت ها را انجام دهیم.

وی یادآورشد: در فروردین ماه 900 میلیون تومان، اردیبهشت ماه یک میلیارد و 400 میلیون تومان و در خرداد ماه شش میلیارد و 200 میلیون تومان درآمد دادگستری استان قزوین از محل فروش تمبر، جزای نقدی بوده که این امر در سه ماه اول محقق شده و تا پایان سال به اهداف مورد نظر خواهیم رسید و امیدواریم اهداف محقق می شود.

صابری بیان کرد: بدون کسب 232 میلیارد ریال پرداخت برخی هزینه های دادگستری ممکن نیست لذا نیازمند تلاش و برنامه ریزی برای تحقق برنامه و درآمدهای پیش بین شده هستیم.