دهمین جلد گلشن ابرار تحت اشراف آیت الله محمدجعفر طبسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالصمد جودتی مدیر گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) ادامه داد: به منظور پاسخگوئی به مخاطبان فرهنگ دوست جامعه اسلامی، پس از تلاش مستمر جمعی از پژوهشگران این مرکز دهمین جلد گلشن ابرار منتشر شد.

این مدیر پژوهشی با تاکید بر مخاطب شناسی و غنای محتوایی مقالات اثر پژوهشی فوق، اظهار داشت: در این کتاب به شرح حال 50 شخصیت از علمای بزرگوار شیعه از قرون گذشته تا عصر حاضر از جمله آیات عظام: نصربن مزاحم منقری، سعدبن عبدالله اشعری، ابوغالب زراری، ابن عیاش جوهری، ابن نوح سیرافی، شیخ مفلح صیمری، شیخ عزالدین حسین عاملی و از علمای معاصر آیات عظام سیدمحمد مفتی الشیعه اردبیلی، سید یوسف مدنی تبریزی، سید احمد حسینی اشکوری، شیخ عبدالهادی فضلی و سید محسن خرازی پرداخته شده و با ترتیب زمانی به مخاطبان فرهیخته ارائه شده است.

وی تصریح کرد: این مجموعه تحت نظر اساتید برجسته تراجم نگاری حوزۀ علمیۀ قم و زیر نظر مستقیم آیت الله شیخ محمد جعفر طبسی تهیه و آماده نشر شده است. با توجه به جایگاه مجلدات گلشن ابرار در بین کتب تراجم عصر حاضر، به روز بودن اطلاعات درج شده و دقت فراوان محققان گروه در استفاده از منابع بروز و متقن را از ویژگیهای برجسته این مجلد است.

حجت الاسلام جودتی در انتها از آماده سازی مجلدات یازدهم تا شانزدهم گلشن ابرار برای ویراستاری نهایی و تدارک مقدمات انتشار خبر داد.

اثر حاضر در تیراژ 3000 نسخه توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و به قیمت 290000 ریال منتشر شده است.

در ضمن علاقمندان می توانند متن مجلدات اول تا نهم گلشن ابرار را در پایگاه اطلاع رسانی فرهیختگان تمدن شیعه به نشانی www.nbo.ir دریافت نمایند. همچنین جهت تهیه آثار پژوهشی این مرکز به انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) مراجعه و یا با شماره تلفن 37837308 با پیش شماره 025 تماس حاصل فرمایند.