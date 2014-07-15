دو فیلم گلدان و موروک گلمپا از رودان برگزیده کشوری شدند

عبدالله عبدی بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از کسب عنوان برگزیده کشوری فیلم کوتاه توسط دانش آموزان رودانی گفت: در سال گذشته کارگاه های آموزشی متعددی با موضوعات، فیلم، عکس، کارگردانی و بازیگری، فیلم برداری و عروسک سازی با حضور اساتید هنرمند شهرستان در محل مجتمع فرهنگی تربیتی شهدای رودان با استقبال بی نظیر دانش آموزان و مربیان پرورشی برگزار، که ثمره آن کسب دو عنوان برگزیده در جشنواره فیلم کوتاه کشوری بود.

وی در ادامه تصریح کرد: در کلاسهای فیلم سازی قریب به 80 نفر دانش آموز دختر و پسر در 10 گروه به اجرای فعالیتهای هنری پرداختند که در نهایت 4 فیلم از گروه های دانش آموزی به مسابقات استانی و سپس مسابقات کشوری فیلم کوتاه راه یافت.

معاون پرورشی و تربیت بدنی رودان خاطرنشان ساخت: در سال گذشته فقط یک فیلم از رودان به مرحله کشوری راه یافت و عنوان برگزیده کشوری را از آن خود کرد که امسال با تلاش و پیگیری تیم فرهنگی و هنری چهار فیلم از شهرستان رودان در قالب، مستند، کلیپ و فیلم داستانی راهی مرحله استانی و سپس کشوری شد.

عبدی بحرینی یادآور شد: از بین 4 فیلم ارسالی به جشنواره کشوری دو فیلم گلدان به کارگردانی مرضیه محمودی از دبیرستان نمونه دولتی عترت و فیلم موروک گلمپا به کارگردانی شقایق نورانی از دبیرستان مکتب الزهرا موفق به کسب عنوان برگزیده کشوری شدند.

وی با تقدیر از دانش آموزان فیلم ساز و عوامل اجرایی، کسب عنوان برگزیده کشوری توسط دانش آموزان رودانی را تبریک گفت و از تلاشهای خستگی ناپذیر آقایان حاجی احمدی، علی اکبر ولایی زاده، حسن نورانی، و مهران محمود زاده و همچنین خانم ها بنی اسد، ذاکری و خادمی که سهم بسزایی در کسب موفقیت های فرهنگی و هنری بویژه در رشته فیلم سازی داشتند تقدیر کرد.