تجمع حمایت از غزه مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراض آمیز در حمایت از مردم غزه صبح امروز در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران با حضور جمعی از اعضای سازمان های غیر دولتی و فعالان حامی آزادی قدس شریف برگزار شد.

تجمع کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی همچون «سلاح آمریکایی قاتل کودکان است» و «نصر من الله و فتح قریب/ ننگ بر سازمان ملل مردم فریب» خواهان برخورد جدی سازمان ملل با رژیم اشغالگر قدس شدند.

گفتنی است در این تجمع اعتراض آمیز بسیاری از جوانان و نوجوانان با در دست داشتن پلاکاردهایی حمایت خود را از کودکانی که به ناحق در حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند؛ نشان داده و خواهان برخورد جدی مسئولان بین‌المللی با مقامات رژیم اشغال‌گر قدس شدند.