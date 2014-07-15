آمادگی کشاورزان اصفهان برای کشت غله/خسارات خشکسالی استان 6200 میلیارد تومان است

حسین محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر و با غیر قابل انکار دانستن حق آبه های چند هزارساله زاینده رود، اظهار داشت: طی نشست نمایندگان کشاورزان با وزیر نیرو در استانداری اصفهان، در روز 19 فروردین ماه سال جاری این مقام مسئول نوید اعطای حق آبه کامل برای کاشت غله سال زراعی 93-94 را به کشاورزان داد.



وی افزود: طبق قول وزیر و تایید استاندار اصفهان کشاورزان خود را آماده کشت پاییزه کرده اند و انتظار بازشدن دریچه های سد زاینده رود را در آبان ماه برای کشت کامل می کشند و امیدوار هستیم این اتفاق رخ دهد چرا که کشاورزان بعد از قول و نوید های وزیر مربوطه اقدام به جمع آوری خیمه اعتراضی های خود در شرق اصفهان کردند.



رئیس انجمن حمایت از کشاورزن اصفهان خاطرنشان کرد: کشاورزان چندین سال است که کشتی نداشته اند و اگر اندک آبی به آنها داده شده درصد کمی از زمین های خود را توانسته اند به زیر کشت ببرند و با نرسیدن آب های آخر، کشت آنها با تنش بی آبی روبرو و محصول آنها خسارت دیده است.



محمد رضایی گفت: برای یک کشت کامل حدود 40 روز در پائیز نیاز به آب با حجم مناسب داریم و برای ادامه داشت محصول غله و مراحل دوم آبیاری در اویل اسفند ماه تا نیمه های خرداد باید با حجم مناسب آب برای پایین دست رودخانه زاینده رود جاری باشد تا اینکه شاهد برداشت محصول در 12 ماه دیگر باشیم.



وی افزود: دولت باید خسارات وارده به کشاورزان را پرداخت کند تا اینکه آنها بتوانند در این 12 ماه شرمنده معیشت خانواده خود نشوند، و بخوبی بتوانند مراحل کاشت، داشت و برداشت خود را پشت سر بگذارند.



خسارت واقعی به زارعان داده نشده است



این عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: باید مبلغ 210 میلیارد تومانی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت برای جبران خسارات ناشی از عدم کشت به کشاورزان حوزه زاینده‌رود اختصاص یافت است به طور کامل به دست کشاورزان زحمت کش و خسارت دیده برسد و نباید مبلغی که برای خسارت کشاورزان مصوب شده جاهای دیگری هزینه شود.



محمدرضایی با تاکید به اینکه مبالغ پرداختی به کشاورزان خسارات خشکسالی نیست، افزود: خسارات وارده به کشاورزان حوضه زاینده رود در طی یک سال زراعی 92 – 93 طبق گزارش کارشناسان جهاد کشاورزی 422 میلیارد تومان بوده که ما خسارت واقعی را فراتر از این می دانیم.



وی گفت: در جلسه ستاد بحران استان در 19 فروردین سال جاری وزیر نیرو اعلام کرد که سقف مبلغ پرداختی به کشاورزان خسارت دیده از 500 هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته یعنی شش برابر شده است، در صورتی که به هیچ کشاورزی نسبت به قبل شش برابر پرداخت نشده است.



این عضو کمیته استانی پیگیری مشکلات زاینده رود، افزود: این مبالغ پرداخت شده تا به حال به عنوان معیشتی بود و خسارت کشاورزان محسوب نمی شود چرا که پرداخت خسارت که سقف ندارد و طبق قانون باید نسبت به زمین کشت نشده و طبق نظر کارشناسان خسارت تعیین و پرداخت شود.



محمدرضایی خاطرنشان کرد: بدلیل استفاده کردن حق آبه های کشاورزان توسط شرب و صنعت استان های اصفهان و یزد و برداشت های بی رویه و غیر مجاز حق آبه ها در بالا دست زاینده رود، کشاورزان قادر به کشت نیستند.



مسئولان باید در جذب مبالغ خسارات خشکسالی همت کنند



وی تصریح کرد: طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1361 دولت موظف به جبران خسارت است بنابراین کشاورز نسبت به زمینی که قبلاً با حق آبه های خود کشت می کرده و در حال حاضر قادر به کشت آن نیستند خسارت دیده محسوب می شود اما رقم آن سهم از پیش تعیین شده ای ندارد.



این عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان افزود: خسارات برآورد شده کشاورزان استان اصفهان از بی آبی شش سال اخیر مبلغی برابر با شش هزار و 200 میلیارد تومان است که باید به کشاورزان پرداخت شود و مسئولین زیربط باید در جذب این مبلع و پرداخت به کشاورزان کمک و همت کنند.



وی در مورد تولید گندم و جو در شهرستان اصفهان گفت: در شهرستان اصفهان در سال های نرمال حدود 300 هزار تن تولید می شده ولی متاسفانه بدلیل بی آبی، بویژه در شرق اصفهان که عمده کشت غله شهرستان را داراست، تا بحال حدود 18 هزار تن گندم به صورت تضمینی توسط شرکت غله به قیمت هر کیلویی 10 هزار و 500 ریال خریداری شده است.