آغاز  پیش فروش بلیط قطار فارس برای مردادماه

مهرداد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش فروش بلیط قطارهای مسافری داخلی مردادماه از ساعت هشت و 30 دقیقه 25 تیرماه و پیش فروش بلیط های قطار مسافری بین المللی از 24 تیرماه آغاز می شود.

وی گفت: متقاضیان می توانند از طریق مراجعه به سایت اینترنتی http://ticket.raja.ir و آژانس های مسافرتی دارای مجوز اقدام به تهیه بلیط کنند.

مدیرکل راه آهن فارس همچنین در ادامه سخنان خود از افزایش 20 درصدی حجم بار صادراتی حمل شده و افزایش 100 درصدی حمل خودرو توسط راه آهن فارس در چهارماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.

اعلام کرد: در سه ماه اول امسال نزدیک به 26 هزار تن انواع بار توسط راه آهن فارس به مقاصد مختلف حمل شد که از این میزان نزدیک به 20 هزار تن بار وارده و 60 هزار تن بار صادره در حوزه راه آهن فارس بوده است.

وی افزود: برای جابجایی این مقدار بار تعداد 480 دستگاه از انواع واگنهای باری استفاده شده است.

مدیرکل راه آهن فارس با بیان این که توانایی راه آهن فارس برای حمل بار در سال حدود 2 میلیون تن است، گفت: با تکمیل پوشش ریلی استان فارس و اجرای طرح ها راه آهن استان که زیر ساختی برای توسعه منطقه جنوب است، بستر مناسبی برای توسعه صنایع سنگین، فعال شدن معادن و تبادل انبوه بار و رونق تجاری ایجاد می شود و این میزان توانایی به حدود 12 میلیون تن افزایش پیدا می کند.

انصاری همچنین گفت: در سال گذشته و سال جاری با تعامل خوبی که با شرکت ایران خودرو برای حمل دوسویه خودروهای تولیدی این شرکت برقرار کردیم، توانسته ایم تعداد هزار و 400 خودرو از تهران به شیراز و بالعکس داشته باشیم.

وی بیان کرد: با سیاست های اعلام شده از سوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در جهت همسان سازی تعرفه حمل بار ریلی با جاده ای و اعمال تخفیف برای بارهای مختلف انتظار می رود در ماه های آینده شاهد میزان افزایش حمل بار توسط راه آهن فارس باشیم.

مدیرکل راه آهن فارس با اظهار این که بالغ بر 175 هزار مسافر در چهار ماه نخست 93 توسط راه آهن فارس جابه جا شده اند، گفت: جابه جایی مسافر در طول فعالیت راه آهن فارس روند رو به رشدی داشته است به طوری که در چهار ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته از 68 درصد رشد برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود 450 تا 500 هزار مسافر تا پایان سال از طریق راه آهن فارس جابه جا شوند.