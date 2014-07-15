دادخدا اعتصامی در گفتگو با مهر بیان داشت: با بهره برداري از پروژه حمل ونقل ريلي انبار نفت زاهدان از اواخر سال 90 سرعت انتقال فراوده‌های نفتی به استان شتاب گرفته و تا پايان سه ماهه ابتدایی سال به طور ميانگين ماهيانه 4ميليون و700 هزار ليتر نفتگاز از اين طريق به انبار نفت زاهدان حمل شده است.

وی ادامه داد: از آغاز فعاليت حمل و نقل ريلي فرآورده هاي نفتي تاكنون 174ميليون و500 هزار ليتر نفتگاز از مبادي تامين به انبار نفت زاهدان انتقال يافته است.

اعتصامي با اشاره به توان حمل بيش از يك ميليون ليتر فرآورده در هر محموله ريلي گفت: حمل فرآورده هاي نفتي به وسيله مخزن های ریلی علاوه بر اينكه سرعت عمليات انتقال فرآورده هاي نفتي را افزايش داده موجب کاهش هزینه ها و خساراتی از جمله تصادفات و ترافيك جاده اي، صرف انزژي و نيروي انساني كمتر و سرعت تخليه شده است.

وی افزود: منطقه زاهدان به دليل عدم برخورداري از خط لوله انتقال سوخت فرآورده هاي نفتي مورد نياز را توسط نفتكش هاي جاده پيما و مخزن های ريلي از مبادي حمل مي كند.

وی گفت: منطقه زاهدان يكي از مناطق 37گانه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه با دارابودن چهار ناحيه، سه انبار تداركاتي و دو مركز سوختگ يري هواپيمايي وظيفه تامين و توزيع فراورده هاي نفتي در شمال مركز و بخش هايي از جنوب استان را بر عهده دارد.